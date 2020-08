Come prendersi cura di sé: lo dice l’oroscopo

Una cura per ogni segno zodiacale. I 12 dell’oroscopo sanno cosa è più indicato per il loro buonumore. C’è chi fa sport, chi predilige una doccia calda, chi si accontenta di una bella dormita rigenerante, chi non può rinunciare a una colazione ricca. Vediamo, quindi, in cosa consiste la beauty routine dei segni.

1)Ariete

Iperattivo sin dal mattino, si sente bene facendo un po’ di allenamento al risveglio, per risvegliare i muscoli e tonificare il corpo. Così arriverà al lavoro carico di energie positive.

2)Toro

Una corsa di buon mattino nella natura, poi una colazione robusta ma a base di ingredienti genuini: niente merendine del supermercato, molto meglio una fetta di pane alla curcuma con dei fichi appena raccolti dall’albero.

3)Gemelli

Segno sprintoso e pieno di energie, predilige una sana attività sportiva per sentirsi al meglio. Ad esempio un’ora di mountain bike prima di andare in ufficio. La donna del segno ama truccarsi ma non in maniera eccessiva.

4)Cancro

Il modo migliore che ha un cancro per rigenerarsi è fare una bella dormita, poi un bagno caldo appena sveglio e una colazione dolce rigenerante a base di pasticciotto o coda d’aragosta gusto chantilly, possibilmente. Quindi l’immancabile tazza abbondante di caffè. Solo allora sarà pronto a dare il meglio.

5)Leone

La sua beauty routine inizia dall’abito, la sua immagine dev’essere sempre molto professionale. Selezionerà con cura e sin dalla sera prima l’outfit del giorno, poi, al mattino, la crema idratante prima di tutto, quindi trucco accurato se donna e barba fatta con attenzione se uomo.

6)Vergine

La sua precisione si vede dai dettagli: gli occhiali da sole in linea con il resto dell’outfit, la cintura fashion e la scarpa griffata, ultimo acquisto nella boutique in centro. Il tutto senza dimenticare la crema idratante per la pelle, sempre molto delicata.

7)Bilancia

È il segno della bellezza. Resiste alla tentazione di indugiare al mattino tra le lenzuola proprio per potersi prendere cura di sé in maniera precisa e seguendo una routine ormai collaudata: crema idratante, fondotinta, cipria, illuminante, eye liner e rossetto color ciliegia abbinato allo smalto. Una nota di chanel n.5. Se uomo, abbigliamento classico, barba fatta con cura, scarpe di eccellente fattura e ventiquattrore di pelle.

8)Scorpione

Innanzitutto il riposo, poi una buona colazione al risveglio. Quindi la cura della pelle, con creme e lozioni nutrienti e una maschera al cetriolo per una buona idratazione. Trucco leggero ma ben visibile, con gli occhi in evidenza, per le donne del segno. Outfit curato, con inserimento di dettagli originali e alla moda.

9)Sagittario

Non è tipo da stare davanti allo specchio per ore, ma si prende molta cura di sé. Partendo da un bagno caldo al risveglio, con colazione salutare e scelta accurata dell’abbigliamento: la professionalità è fatta anche di dettagli. Anche l’acconciatura dev’essere alla moda, con tagli glamour e tonalità di classe: un morbido color cioccolata fa al suo caso. Nell’uomo del segno prevale la tendenza a capi eleganti e piuttosto giovanili.

10)Capricorno

La sua beauty routine prevede prima di tutto una colazione abbondante e gustosa, consumata con calma: è l’unico momento di ozio che il capricorno si concede, e nessuno deve disturbarlo. Fondamentale il caffè: forte e caldo, una vera sferzata di benessere per il segno.

11)Acquario

Il segno predilige uno stile di abbigliamento piuttosto semplice, ma curato. La sua cura di bellezza consiste soprattutto nel prendersi cura della pelle, cui dedica molto tempo e per cui è disposto anche a spendere consistenti quantità di denaro: i prodotti devono essere di ottima qualità. Altro accorgimento: l’uso del balsamo per i capelli, che devono sempre essere morbidi e lucenti.

12)Pesci

Per il pesci la bellezza è molto importante. Il segno è un po’ vanitoso e si compiace nell’ammetterlo. Pertanto la sua routine di bellezza sarà scrupolosa, a partire dalla cura dell’oufit: glam e originale. Tutti devono notare il suo stile e la sua classe.