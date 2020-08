Coronavirus, il monito di Locatelli (CTS): “Rispettare le regole fondamentali o nuove chiusure. Diffusione maggiore dai turisti

La proverbiale “stretta” decisa dal governo nelle scorse ore in relazione all’aumento di contagi che ha visto la chiusura di esercizi come discoteche e luoghi da ballo in generale, nonchè l’obbligo dell’uso delle mascherine a partire dalle 18 fino alla mattina.

Locatelli si associa alle misure del governo

Inevitabilmente le misure adottate, che avranno valenza fino al prossimo 7 settembre, hanno scatenato pareri molto contrastanti, sia da parte degli esperti che dai semplici cittadini: c’è chi ritiene che il provvedimento sia tardivo, inutile oppure che punisca eccessivamente i gestori delle discoteche e anche i giovani, ovviamente i principali indiziati.

Tuttavia Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico appoggia appieno le misure decise dal governo che di fatto lancia un appello alla comunità, durante un’intervista del Corriere: “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”, ricordando che è stata scelta questa strada perchè i principali vettori che trasportano sono i turisti, mentre solo il 3-5 % dai migranti che anche quando infetti, tendono a restare maggiormente nei centri di accoglienza e quindi c’è una diffusione molto minore rispetto ai locali delle “movide”.

La scuola è la priorità

Locatelli ribadisce la posizione del governo che ha adottato questi provvedimenti per tutelare il ritorno a scuola, previsto per il prossimo 14 settembre. Ovviamente il riaprire tutto seppur gradualmente e con sempre le regole base (distanziamento, igiene delle mani e mascherina nei luoghi chiusi) che tuttavia, come hanno dimostrato i dati, non sono state sempre rispettate appieno. E’ lo stesso presidente del Consiglio superiore di sanità ad ammettere che probabilmente non si è prestato abbastanza attenzione, come da lui stesso dichiarato: “Forse, si doveva prestare maggiore attenzione al rispetto delle regole d’oro, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di impossibilità a mantenere il distanziamento interpersonale adeguato, osservare una scrupolosa igiene delle mani ed evitare assembramenti”.