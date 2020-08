Elettra Lamborghini annulla i vari concerti ma non sembra essere l’unica a mettere davanti la vita e la salute delle persone ai propri guadagni e come lei si uniscono anche altri volti noti della musica. Gigi D’Agostino sulla sua pagina Facebook interviene spiegando quanto la paura dei contagi sia molto più importante dei suoi concerti e decide anche lui di annullare tutte le date e le serate di questi mesi estivi.

Entrambi decidono così di pensare prima alla salute dei propri fan cercando di rispettare il più possibile il distanziamento social evitando così gli assembramenti che, sarebbero protagonisti dei classici concerti ed esibizioni. La movida italiana sembra infatti spingere i ragazzi a non rispettare le regole che, servirebbero per mantenere i contagi da Covid-19 al minimo. Quali sono state le loro parole?

Elettra Lamborghini annulla i concerti

La cantante ancor prima che il Governo decidesse di far chiudere tutte le discoteche d’Italia dal 17 agosto, aveva preso una decisione importante annullando tutti i suoi concerti futuri. Elettra aveva infatti spiegato sia su Twitter che sul suo profilo Instagram quando l’Italia non sia ancora pronta ai vari assembramenti che comporterebbe un concerto.

Proprio per salvaguardare la salute dei propri fan Elettra Lamborghini annulla tutti i suoi concerti e afferma nelle sue storie Instagram: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid-19. Riconosco che non è il momento. Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

Gigi D’Agostino annulla i live

A seguire le orme di Elettra Lamborghini è arrivato anche Gigi D’Agostino che ha deciso di annullare i suoi live set con un messaggio importante sul suo profilo Facebook. Le sue parole, arrivate prima della chiusura definitiva delle discoteche sono state per i suoi fan un piccolo incoraggiamento.

Il dj ha così affermato che: “Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo, il problema “Covid” si sta di nuovo aggravato. Ho deciso che il mio live se di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà. […] Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio. Se è necessario un sacrificio per risolvere il problema e/o per cercare di non aggravarlo, il sacrificio va fatto, ma devono farlo tutti. Viceversa, se è necessario un sacrificio da parte di tutti, ma viene richiesto solo ad un settore specifico, è evidente che non si sta mirando minimamente alla soluzione del problema”.