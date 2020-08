Federico Bonazzoli – Ruolo, Carriera, Statistiche

Federico Bonazzoli è stato uno dei protagonisti del finale di stagione 2019/20 della Sampdoria, in cui il club blucerchiato ha di fatto centrato la salvezza dopo un girone d’andata estremamente complicato. Sono in corso le trattative per il suo rinnovo con la Sampdoria: il giocatore attende l’offerta giusta per legare il suo futuro al club doriano.

Federico Bonazzoli: Ruolo

Federico Bonazzoli è una prima punta atipica: ha il fisico e la capacità di finalizzazione del centravanti classico, ma una mobilità e una capacità di partecipazione alla fase difensiva e alla costruzione del gioco che lo rendono duttile e capace di alternare in campo anche i movimenti della seconda punta, come capitato quest’anno ad esempio con Quagliarella. Nel corso della carriera ha realizzato più di un goal in acrobazia, portando spesso le difese avversarie al raddoppio su di lui. Tira e gioca per lo più col piede sinistro. Un dirigente della Nazionale lo paragonò, ad inizio carriera, a Boninsegna.

Federico Bonazzoli: Carriera

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha vinto un Torneo di Viareggio con la Primavera nerazzurra. Debutta in prima squadra a 16 anni e 6 mesi, e raccoglie nove presenze totali in due stagioni (2013/14 e 2014/15) tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. La Sampdoria decide di investire su di lui lasciandolo in prestito a Milano sei mesi prima di aggregarlo in rosa nell’estate 2015. Il ragazzo sembra destinato a stupire, ma i primi anni in blucerchiato li passa in prestito. Prima al Lanciano, poi al Brescia. In seguito alla SPAL e poi, infine, al Padova. Solo con la formazione scudata venete vengono fuori le sue qualità: arrivano 8 reti in trentacinque presenze e buone prestazioni nonostante la retrocessione della formazione patavina. L’estate scorsa viene aggregato alla prima squadra della Sampdoria: chiude l’anno con 6 reti in 19 presenze, arrivate in gran parte nella parte finale della stagione.

Federico Bonazzoli: Statistiche

Federico Bonazzoli si è dimostrato fino a questo momento meno prolifico rispetto alle attese: ha raccolto 127 presenze e 17 reti tra i professionisti in cinque stagioni, ma un terzo delle reti (6) è arrivata nel corso dell’ultima, e quindi si può dire che il ragazzo è in crescita. Vanta anche quattro presenze nelle coppe europee, avendo giocato due turni di Europa League con Inter e Sampdoria.