Film Stasera in Tv – Quello che non so di lei – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Quello che non so di lei. Coproduzione italiana, francese e polacca del 2017 per la regia di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon nei ruoli principali. Il film è basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan. Il film è stato presentato in anteprima, fuori concorso, al Festival di Cannes 2017.

Quello che non so di lei – Trama

Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila, una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente. La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo. Ma chi è davvero Leila? E cosa vuole realmente da Delphine?

Quello che non so di lei – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: D’apres une histoire vraie

Genere: Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2017

Paese: Francia, Italia, Polonia

Regia: Roman Polanski

Cast: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon

Quello che non so di lei – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi lunedì 17 Agosto 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine degli episodi di Un posto al sole, la soap opera tutta italiana.