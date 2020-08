Film Stasera in Tv – Split – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Split. Produzione statunitense del 2016 per la regia di M. Night Shyamalan con Sterling K. Brown, James Mcavoy, Anya Taylor Joy, Haley Lu Richardson nei ruoli principali. Shyamalan ha sviluppato la sua sceneggiatura su un soggetto liberamente ispirato alla figura di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da disturbo dissociativo dell’identità. James McAvoy interpreta il pericoloso psicopatico. Split fa parte di una trilogia di film diretti dallo stesso Shyamalan, assieme a Unbreakable – Il predestinato (2000) e al sequel Glass (2019). Per il film, Shyamalan e Blum hanno riunito il squadra di The Visit, che include il produttore Marc Bienstock e I produttori esecutivi Ashwin Rajan e Steven Schneider.

Split – Trama

Filadelfia. Tre adolescenti, le popolari Claire e Marcia e la problematica Casey, vengono rapite e tenute prigioniere dall’enigmatico Dennis. Questi è in realtà una delle molteplici personalità di Kevin, persona con gravi disturbi mentali insorti presumibilmente a causa di una infanzia molto difficile. Nel corpo di Kevin Wendel Crumb, infatti, abitano ventitre personalità differenti, che si manifestano a turno ‘nella luce’, tutte quante sottomesse alla ventiquattresima, la Bestia.

Split – Trailer Video

Split – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Split

Genere: Orrore

Durata: 1h 55m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: M. Night Shyamalan

Cast: Sterling K. Brown, James Mcavoy, Anya Taylor Joy, Haley Lu Richardson

Split – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi lunedì 17 Agosto 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine delle repliche della serie tv The Big Bang Theory.