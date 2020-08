Inter – Shakhtar – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Inter – Shakhtar si giocano questa sera alle ore 21:00 l’accesso alla finale di Europa League, dove la vincente di questo match troverà il Siviglia, che ieri ha sconfitto per 2-1 il Manchester United.

Inter – Shakhtar: come arrivano alla gara

L’Inter diventa a questo punto la favorita numero uno per la vittoria finale della competizione, che darebbe tutto un altro sapore al primo anno di Conte sulla panchina nerazzurra. Prima di arrivare a questo match, i nerazzurri hanno eliminato Getafe agli ottavi e Bayer Leverkusen ai quarti. Stasera affronteranno una squadra molto tecnica e veloce, ci sarà bisogno quindi, della massima attenzione per non lasciarsi sorprendere.

Lo Shakhtar arriva a questa sfida con grande entusiasmo dopo aver sommerso ai quarti il Basilea con il punteggio di 4-1, mentre negli ottavi ha eliminato i tedeschi del Wolfsburg riuscendo a giocare l’andata e il ritorno vincendo in entrambe le occasioni. Uno spauracchio che può mettere in difficoltà l’Inter, perchè ha un sistema di gioco affiatato, tanta corsa e la tecnica sopraffina dei tanti brasiliani in campo. Proverà a far fuori l’italiana.

Inter – Shakhtar: Pronostico

L’Inter è ad un passo dal traguardo che metterebbe fine alle discussioni e che darebbe lustro ad una stagione tutto sommato fin qui al di sotto delle attese. Lukaku e compagni possono far male a chiunque, ma bisogna che la difesa non lasci spazi, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Inter – Shakhtar: Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Inter – Shakhtar: Dove vederla in tv e streaming

La sfida di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile su Sky, ma la partita sarà anche trasmessa in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere Inter-Shakhtar Donetsk anche in streaming su Sky Go, la partita sarà inoltre visibile anche su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti. Un’altra possibilità è quella di assistere alla gara sul sito di Tv8.