Luigi Borghese – Chi era il marito di Barbara Bouchet

Luigi Borghese è rimasto nella storia del cinema italiano grazie alla sua presenza come attore e per il suo matrimonio con Barbara Bouchet. I due artisti si sono sposati negli anni Settanta e il loro legame è naufragato nel 2006, dieci anni prima della morte di Borghese.

Dopo aver iniziato la sua carriera come attore, Luigi Borghese si è fatto conoscere anche come produttore. Fra i tanti film ha prodotto Spaghetti a Mezzanotte con protagonista Lino Banfi.

Luigi Borghese – L’ex marito di Barbara Bouchet

Luigi Borghese nasce il 7 marzo del 1936 a Napoli e inizia a lavorare fin da giovanissimo. Non approda però subito nel mondo dello spettacolo, ma inizia a svolgere diversi lavori. Diventa rappresentate porta a porta, poi banditore d’aste e infine imprenditore. Il successo lo raggiungerà solo negli anni Settanta grazie al cinema italiano. “Da buon napoletano, ha fatto davvero tutti i lavori“, ha detto il figlio Alessandro Borghese in un’intervista, “lui però è anche colui che mi ha fatto scoprire l’amore per la cucina: era un cuoco della domenica, ma sapeva cucinare davvero bene. Era un uomo d’altri tempi, non amava comprare cose nuove, aveva sempre gli stessi mocassini e li faceva risuolare. Ricordo che ordinava maniacalmente gli abiti secondo i colori e amava le cravatte, gliene regalavo sempre una per il compleanno“.

Della famiglia del produttore si sa molto poco, se non che il padre Vincenzo aveva una scuderia motociclistica. “Papà mi insegnò a guidare anche la macchina quando avevo nove anni: la spostava fuori dal garage e se sbagliavo a mettere la prima e farla partire, se ne riparlava la settimana successiva“. Anche del suo incontro con Barbara sappiamo solo qualche dettaglio. “Lui mi mandava le rose gialle, non sapevo di chi erano e c’era sempre scritto Mister X“, ha raccontato l’attrice a Domenica In, “Poi un giorno sono stata invitata a una festa e mi dicevano ‘C’è una persona che vuole regalarti una cosa’. Avevo una mezza idea che fosse lui, tanto che ho messo una rosa gialla nella giacca“. I due hanno mantenuto l’assoluto silenzio fino al 1974, quando diventano marito e moglie. Nel 2006, l’attrice rivela in un’intervista al settimanale Chi di aver chiesto il divorzio. Anche in quest’occasione i due artisti hanno scelto di non rivelare i reali motivi della loro separazione. La morte di Luigi Borghese è stata annunciata invece dal figlio Alessandro a mezzo social.