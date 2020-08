Mangiare mandorle tutti i giorni: fa bene o male?

Le mandorle sono i semi commestibili del mandorlo. In Italia le mandorle sono molto prodotte, specialmente nell’Italia meridionale, in particolar modo in Sicilia, in Sardegna e in Calabria. Si tratta di un prodotto che oltre ad essere utilizzato a scopo alimentare, dato le sue numerose proprietà benefiche, è molto utilizzato anche in cosmesi, dato che da esse si ricava un olio, noto come olio di mandorle, dai numerosi benefici per la pelle, per i capelli e non solo.

Le mandorle generalmente si trovano in commercio tutto l’anno, ma allo stato secco, quelle fresche si trovano solo nel periodo primaverile. Esse, infatti, rientrano nel gruppo della frutta secca.

Come utilizzare le mandorle

Le mandorle sono semi oleaginosi ricchi di benefici per il nostro organismo. Possono essere consumate senza andare incontro a particolari problematiche, sono senza glutine per cui adatte anche a soggetti celiaci.

Le mandorle sono molto versatili e apportano molte energie, per cui sono molto consigliate, ad esempio, per la colazione, uno spuntino o anche una merenda, molto consigliato il loro consumo anche per persone che praticano sport.

Possono essere consumate al naturale, circa un 30 grammi al giorno, o possono essere aggiunte allo yogurt, alla frutta, alle insalate, ma si prestano molto bene anche alla preparazione di dolci, secondi contorni, o possono essere ridotte a farina. Insomma gli utilizzi sono svariati.

Valori nutrizionali delle mandorle

Abbiamo detto che la porzione giornaliera ottimale sarebbe di 30 grammi, ovviamente è un valore indicativo, in quanto dipende molto dallo stile di vita che una persona ha, dipende dal suo peso, dalle calorie che deve consumare in una giornata e da tanti altri fattori.

Per una porzione di 30 grammi di mandorle sono apportati:

-Fibre: 3,5 grammi

-Proteine: 6 grammi

-Grassi: 14 grammi, tra questi 9 grammi sono grassi monoinsaturi

-Carboidrati: 2,5 grammi

Oltre a questi macronutrienti, le mandorle, apportano molti micronutrienti, in particolar modo vitamine e sali minerali. Tra i minerali quelli più abbondanti sono il rame, il fosforo, il magnesio, il manganese, il potassio, il calcio, il sodio, lo zinco e il selenio. Per quando concerne le vitamine, invece, quelle maggiormente fornite grazie al consumo di mandorle sono le vitamine del gruppo B, la vitamina E, la vitamina A.

Molto abbondanti anche i folati e gli antiossidanti. L’acqua presente non è abbondante, specialmente nelle mandorle secche, leggermente superiore in quelle fresche.

Una manciata di mandorle, dunque i 30 grammi di cui si parlava pocanzi, le calorie apportate sono circa 150. Apportano molta energia, e gran parte delle calorie sono apportate dai lipidi.

Mangiare mandorle tutti i giorni: fa bene o male?

Mangiare le mandorle tutti i giorni fa molto bene alla nostra salute, dato che apportano numerosi benefici, ciò che però è importante è non esagerare, sono sufficienti 30 grammi al giorno di frutta secca per godere di tutti i loro benefici, ricordiamo che la frutta secca, pur essendo molto sana, è molto calorica, quindi, specialmente se si è in sovrappeso, e si ha uno stile di vita sedentario, meglio non consumarne troppe al giorno, meglio un piccolo quantitativo ogni giorno, in dosi di circa 10-15 grammi.

Tra i vari benefici apportati dalle mandorle è da menzionare la loro capacità nella prevenzione del diabete, nel contrastare il colesterolo cattivo, favorendo invece quello buono e, ancora, sono in grado di ridurre il grasso in eccesso.

Dunque mangiare le mandorle può rivelarsi una buona idea per restare in salute. Ma attenzione! Meglio non esagerare nelle dosi di assunzione, in quanto, come tutti gli altri alimenti, pur trattandosi di un alimento sano, può presentare delle controindicazioni.

Effetti collaterali di quando si esagera con le porzioni

Come già detto un eccesso di ogni alimento a lungo andare può far manifestare degli effetti collaterali. Tra tutti gli effetti collaterali quello che sicuramente si verifica principalmente è un aumento di peso, in quanto si tratta di un alimento altamente calorico.

Le mandorle sono ricche di alcuni minerali, tra cui il manganese. Questo minerale se assunto in quantità eccessive può interferire con il funzionamento di alcuni farmaci.

Essendo anche ricche di vitamina E, se assunta in dosi eccessive potrebbe provocare un offuscamento della vista, mal di testa, diarrea e flatulenza.

Controindicazioni

E’ da evitare il consumo quando è presente l’herpes, questo perché l’arginina presente nel frutto ne determina uno sviluppo ulteriore del virus responsabile dell’herpes. I semi delle mandorle sono ricchi di oli e per questo vanno consumate con moderazione da soggetti che soffrono di gastrite, dato che si andrebbe ad aumentare la secrezione acida durante la digestione. Per concludere sono ovviamente da escludere nei casi in cui si è affetti da allergie e/o intolleranze alimentari.