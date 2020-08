Manuel Galiano chiede giustizia | Indignazione per il tassista aggredito

Lo ricordiamo tutti Manuel Galiano l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, i quali uscirono insieme dagli studi di Uomini e Donne, ma dopo solo un mese si lasciarono accusandosi entrambi di tradimento. Ad oggi il giovane sembra essere occupato con la modella e madrina della Juventus, Mikela Miki e nella sua umiltà è riuscito a farsi un nome nel calcio e nella musica.

Non è la prima volta che il rapper si mostra determinato e attento nei confronti di episodi e lotte, ricercando la morale e il buon senso delle persone, infatti proprio ieri si è espresso a riguardo di ciò che è accaduto al tassista di Milano nei giorni scorsi.

Manuel Galiano chiede giustizia

Milano 12 Agosto, tre ragazzi richiedono una corsa in una zona isolata della città, da Porta Genova ad una traversa di via Triboniano, così inizia l’incubo dell’uomo. Passano pochi minuti e lo aggrediscono, il video parla chiaro e le immagini che ritrae sono agghiaccianti. Il lavoratore è tenuto da un primo ragazzo dal collo che lo minaccia di morte, mentre gli altri due seguono il piano, intenti a rubare soldi e oggetti con valore affettivo.

Non si preoccupano minimamente delle richieste del tassista, il quale spaventato prega di non portar via da lui il telefono e il portafoglio:” Il portafoglio vi prego no, ci sono delle cose importanti per me! Vi prego! Vi prego!” Continuano le urla strazianti del povero uomo:” Prendi i soldi, ma lasciami il telefono ci sono delle cose importanti!”. I ragazzi disinteressanti non se ne curano, dopo le varie minacce e gli insulti scappano via con 140 euro. “Perché mi fate questo?! Non guadagniamo un c****, dai vi prego!” Queste sono le ultime parole che si possono sentire nel video, dove vediamo l’uomo abbandonato nella sua auto. Quale sarà il pensiero di Manuel Galiano che ha espresso su Instagram?

L’indignazione e il richiamo alla giustizia

L’influencer condivide il video nelle sue storie esprimendo tutta la rabbia e la sofferenza che prova nei confronti di questo episodio:” brutti indegni schifosi, meritate la sedia elettrica. Ho pianto sentendo la voce strozzata dal dolore di quest’uomo”. Non si capacita del gesto crudele organizzato da questi tre ragazzi e cerca di richiamare l’attenzione dei suoi fan per condannare insieme a lui questa aggressione.

Continua di seguito:” E se quel pover’uomo che implora “ti prego” fosse tuo padre cosa faresti?! Dove siete perbenisti di sto c****?! Cosa dite a riguardo pacifisti di sta m******”. Più che un semplice richiamo alla giustizia, quello di Manuel Galiano è un grido disperato e arrabbiato di chi non può sopportare tutta questa cattiveria nei confronti di un semplice uomo che lavora per vivere, magari con una famiglia a carico. Noi mandiamo di cuore un abbraccio alla vittima e continuiamo a sperare nel buono delle persone.