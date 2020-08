Oroscopo di oggi, lunedì 17 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020. Eccoci arrivati alle porte di una nuova settimana: partirà con il piede giusto per tutti i segni zodiacali? Il Sole e la Luna favorevoli forniranno l’Ariete e il Leone di una bella razione di energia, necessaria ad affrontare questo lunedì. Non sarà un buon inizio settimana per l’Acquario e i Pesci che dovranno tenere testa al loro cattivo umore. Vuoi scoprire come inizierà al tua settimana? Leggi il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete potrebbe provare un piccolo malessere che fatica a mollarlo. La settimana del Leone parte con una belle energia, ma ci sono ancora delle difficoltà economiche. Il Sagittario può cominciare a riconquistare l’armonia nella coppia.

Oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro può scontrarsi con un piccolo, fastidioso contrattempo, mentre la Vergine continua a ottenere successi e riconoscimenti. Per il Capricorno potrebbe rivelarsi l’ennesima giornata sottotono in amore.

Oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi i Gemelli recuperano il loro bel sorriso di sempre, la Bilancia deve fare chiarezza nel rapporto di coppia e, soprattutto, nel suo cuore. Nervosismo e stanchezza sciupano questo inizio settimana dell’Acquario.

Oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020: segni di acqua

Come racconta l’oroscopo di oggi il Cancro dovrebbe buttarsi in amore: il suo paracadute sarà Venere nel segno! Lo Scorpione potrebbe essere sentirsi stufo del suo lavoro, mentre i Pesci dovrebbero concentrarsi di più sull’amore.