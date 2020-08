Simeone – Ruolo, Carriera e Statistiche

Giovanni Simeone

Attaccante argentino, classe ’95, di proprietà della Fiorentina ed in prestito al Cagliari.

Simeone è in grado di operare sia da prima che da seconda punta. Opportunista, abile a trasformare in rete le indecisioni delle difese avversarie, sa calciare sia di destro che di sinistro. Tenace e resistente nei contrasti, in possesso di un notevole spunto sul breve, sfrutta la sua capacità tecnica difendendo bene la palla e facendo da sponda per gli inserimenti dei compagni. La sua intelligenza tattica lo porta a muoversi in modo efficace per creare spazi. Si fa rispettare nel gioco aereo, dove non di rado brucia col suo tempismo difensori anche più alti di lui.

Carriera e Statistiche – Simeone

In Argentina si mette in mostra nel settore giovanile del River Plate e approdando in prima squadra a soli 17 anni.

A 20 anni si trasferisce al Banfield segnando 12 gol in campionato.

Nell’estate 2016 viene acquistato dal Genoa per 3 milioni ed esordisce in Serie A il 18 settembre.

Una settimana più tardi realizza il suo primo gol in Italia portando i rossoblu in vantaggio sul Pescara.

Il 27 novembre è protagonista della vittoria contro la Juventus in cui segna una doppietta.

Quattro giorni dopo segna il suo primo gol in Coppa Italia sbloccando il punteggio nella sfida col Perugia.

Nell’agosto 2017 passa alla Fiorentina per 18 milioni di euro.

Il 29 aprile 2018 segna la prima tripletta nel campionato italiano contro il Napoli.

La prima stagione in viola si conclude con 14 reti realizzate mentre nella seconda Simeone realizza solo 6 gol in campionato e 2 in Coppa Italia.

Il 30 agosto 2019 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto al Cagliari.

Il 1 settembre esordisce con la maglia rossoblu e il 15 settembre segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari terminando la stagione con 12 reti realizzate.