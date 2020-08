F1 News – Bandiere blu non rispettate: Kvyat e Perez i primi a essere penalizzati

Nei suoi anni d’oro in Red Bull, Sebastian Vettel era diventato celebre per le sue richieste di ‘blue flag, blue flag!” via radio, quando si imbatteva in un doppiato. In generale tutti i piloti dell’epoca contemporanea della Formula 1 sono sempre molto lesti nel chiedere strada quando si trovano a dover superare le monoposto più lente del gruppo. Sono lontani i tempi in cui il rischio di perdere la gara a causa di un doppiato era un’eventualità concreta, come accadde ad Ayrton Senna a Monza nel 1988 con Jean-Louis Schlesser. Nell’ultimo GP di Spagna due piloti, Sergio Perez e Daniil Kvyat, sono stati sanzionati con cinque secondi di penalità a fine gara proprio per non aver rispettato le bandiere blu che erano loro sventolate.

Entrambi hanno mostrato di non gradire la decisione della Race Direction. Perez in particolare si è lamentato nel dopo gara, spiegando di non essersi spostato nell’ultimo settore della pista, quello più lento, perché sarebbe potuta essere una manovra pericolosa. La FIA tuttavia ha fatto chiaramente intendere che è in atto un ‘giro di vite’ in merito a queste manovre, come ha spiegato anche lo stesso direttore di corsa Michael Masi commentato le penalità inflitte a Barcellona: “È stato qualcosa di cui abbiamo discusso alla riunione dei piloti dopo il primo evento in Austria – ha dichiarato Masi al sito inglese RaceFans – alla riunione dei piloti del GP di Stiria si è discusso del fatto che quest’anno ci sarebbe stato un giro di vite molto più severo sulle bandiere blu”.

“Questa è stata la prima occasione nella quale abbiamo visto [questo comportamento] in particolare da parte delle due auto che sono state penalizzate. Il regolamento dice [che] avrebbero dovuto permettere all’altra vettura di passare alla prima occasione disponibile. C’è un livello di discrezione al suo interno per consentire situazioni ragionevoli con le altre vetture. Ma quelle due circostanze erano entrambe chiaramente eccessive e di conseguenza le ho riferite ai commissari” ha concluso Masi.