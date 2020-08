Belotti – Ruolo, Carriera e statistiche

Andrea Belotti in chiave Fantacalcio è sicuramente una certezza, perchè ogni anno riesce ad andare in doppia cifra essendo un animale d’area di rigore. Quest’anno potrebbe (ipotesi al momento molto remota), lasciare il Torino, ma ovunque giocherà i fanta-allenatori non dovrebbero mai farselo scappare.

Belotti: Ruolo

Prima punta di razza che però sa destreggiarsi benissimo anche insieme ad un altro attaccante. Va in gol con regolarità ed oltre ad essere un uomo da area di rigore è molto bravo anche nel far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Il colpo di testa è una delle sue armi migliori, così come i gol in acrobazia.

Belotti: Carriera

Calciatore ancora giovane con i suoi 26 anni (saranno 27 a dicembre), ha mosso i primi passi nella Primavera dell’Albinoleffe esordendo poi con la prima squadra in Serie B nella stagione 2011/2012. Nella stagione successiva è titolare e disputa 31 partite in Lega Pro Prima Divisione, nelle quali segna 12 reti. A fine stagione è il calciatore della squadra con più presenze e con più reti stagionali.

Nel 2013 passa al Palermo con la formula del prestito oneroso di 500 mila euro e riscatto fissato per la metà del cartellino a 2.5 milioni. Il 18 giugno 2014 il Palermo esercita il diritto di riscatto sulla metà del cartellino del giocatore, ottenendo un’opzione per il riscatto dell’altra metà a 3,5 milioni di euro.

Nell’estate 2015 firma, a titolo definitivo, per il Torino, che paga 7,5 milioni di euro per il suo cartellino, dove ancora oggi gioca ed è il capitano e la bandiera della squadra granata.

Belotti: Statistiche

Numeri da vero bomber quelli di Andrea Belotti, infatti fino ad ora ha totalizzato nella sua carriera 297 presenze segnando 122 gol. La stagione più prolifica è stata quelle del 2016/2017 nella quale ha messo a segno 28 gol in in 37 partite.

Con l’Under 21 ha totalizzato 18 presenze e 9 gol, mentre con la Nazionale maggiore al momento sono 27 presenze con 9 gol.