Calciomercato – Affari e trattative 18 agosto – Milan-Ibra: si tratta; David Silva sgarbo alla Lazio; Juve-Higuain: è guerra fredda

Il calciomercato sta vivendo ore febbrili per quanto riguarda alcuni affari, mentre trattative che sembravano ormai fatte saltano, come quella tra la Lazio e David Silva.

Milan-Ibra: si tratta

Trattativa serrata tra il Milan e Ibrahimovic per tentare di trovare un accordo per il rinnovo. La trattativa si dovrebbe concludere entro la fine di questa settimana, così che lo svedese possa essere presente alla ripresa degli allenamenti, ma non sarà semplice perché la distanza tra domanda e offerta è ancora di 2,5 milioni di euro. Il giocatore ha chiesto un ingaggio da circa 7,5 milioni netti a stagione, mentre il Milan ha da tempo proposto 5 milioni di parte fissa più ricchi e numerosi bonus che permetterebbero a Ibra di arrivare a guadagnare oltre a 6 milioni di euro in un anno. Il tempo è poco e per questo oggi è in programma un nuovo contatto tra le parti per provare ad avvicinarsi ad un accordo che soddisfi tutti.

David Silva, che sgarbo alla Lazio: firma per la Real Sociedad

David Silva sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia della Lazio, ma a sorpresa nella tarda serata di ieri ha firmato per la Real Sociedad ritornando così in Patria e lasciando i biancocelesti con un pugno di mosche in mano e con tanta rabbia per il non rispetto della parola data.

Juve-Higuain: è guerra fredda

Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. E l’argentino, a sua volta, ha detto e ribadito al club bianconero di non avere alcuna intenzione di fare sconti sull’ingaggio ancora in ballo (7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto più altri 1,5 milioni attesi dalla scorsa stagione): per bilanciare l’eventuale minusvalenza di 18 milioni dovrebbe invece rinunciare a tutto o quasi. Non se ne parla, almeno così fa sapere il giocatore. E mentre dall’Argentina rimbalzano di nuovo voci che vogliono Higuain intenzionato a non tornare a Torino, o addirittura a considerare l’ipotesi del ritiro, le parole di suo papà Jorge suonano minacciose.

Napoli tra Under e Brekalo

L’idea di Gattuso è quella di avere maggiori soluzioni sulle due fasce dove il suo gioco porta a spingere con notevole forza. In pratica, è in corso un vero e proprio casting. Al vaglio ci sono due situazioni datate, che vanno avanti da un mese o poco più. A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club. Ma il Napoli segue anche Josip Brekalo, 22 anni, esterno offensivo del Wolfsburg e della nazionale croata. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ed è legato al club tedesco da un contratto con scadenza 2023. Brekalo è un’opportunità che Giuntoli vuole tenere in piedi.