Calciomercato Benevento – E’ vicinissimo un centrocampista, si valutano vecchie piste per l’attacco

Dopo aver messo a segno un importante colpo in difesa, il Benevento continua nella sua oculata ma decisa campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione in Serie A, la seconda nella storia dei sanniti dopo quella di esordio in massima serie.

Rinforzo a centrocampo imminente

Stavolta il patron Vigorito intende fare le cose in grande pur senza smobilitare la squadra che tanto bene ha fatto in Serie B, battendo numerosi record e conquistando la promozione con un largo anticipo: Sky Sport rivela che il centrocampista moldavo Artur Ionita, attualmente di proprietà del Cagliari sarebbe vicinissimo a vestire la maglia delle Streghe.

Il calciatore, arrivato in Serie A nel 2014 quando fu acquistato dal Verona, prima di trasferirsi in Sardegna 2 anni dopo, non è stato convocato per il ritiro prestagionale con gli isolani, e sarebbe ad un passo dalla firma con i campani.

Vecchie idee per l’attacco

In attacco dopo aver visto sfumare l’acquisto di Remy, si cerca sempre un attaccante in grado di ben figurare in massima serie A: sono sempre attuali di Gervinho e Lapadula che potrebbero garantire esperienza e qualità al gruppo di Filippo Inzaghi.

Il Benevento tratta ad oltranza questi calciatori nella speranza di poter ingaggiare un rinforzo di qualità.