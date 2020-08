Calciomercato Genoa – Il Grifone sta per riaccogliere un attaccante, che però quasi sicuramente verrà ceduto nel corso della prossima finestra di mercato. Gianluca Lapadula, infatti, non è stato convocato per il ritiro del Lecce. La squadra salentina lo aveva preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, ma la retrocessione ha obbligato la dirigenza, e il nuovo ds Corvino, a rivedere i piani.

Calciomercato Genoa – Torna un attaccante, ma sarà cessione sicura

Lapadula non verrà quindi riscattato e tornerà al Genoa. Ma per l’attaccante si sono già fatte avanti diverse società che giocheranno la prossima Serie A. Il Grifone ha già avuto modo di registrare gli interessamenti di Benevento, Cagliari, Crotone, Parma, Torino, Verona e Udinese. Il Genoa avrebbe dovuto incassare 9 milioni di Euro dal riscatto da parte del Lecce, ed è molto probabile che ripartirà da questa valutazione. Ovviamente trattative tutte da valutare in base alle potenzialità economiche delle offerenti e ad eventuali contropartite tecniche che potrebbero interessare.

Il tutto però sarà vagliato dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano, quando sarà libero dagli impegni con lo Spezia che si appresta a giocare la finale di ritorno del playoff promozione dalla Serie B. Uno stallo che non preoccupa molto la dirigenza nel caso specifico di Lapadula, ma che potrebbe causa qualche disfunzione nella costruzione della squadra. Sarà compito di Faggiano risolvere tutte queste situazioni intricate. Nel frattempo l’agente di Lapadula vaglierà le offerte arrivate e riferirà al Genoa quella che il giocatore preferirebbe accettare. Potrebbe essere un fattore decisivo nella definizione dell’affare.