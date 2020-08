Calciomercato Inter – Per Tonali si tenta la formula “Barella” – Lazaro al Borussia Monchengladbach

Calciomercato Inter che andrà a rilento fino al giorno della finalissima di Europa League, ma comunque qualcosa continua a muoversi sia in entrata che in uscita.

Per Tonali si tenta la formula “Barella”

Tra l’Inter è Sandro Tonali è tutto fatto da tempo, la società nerazzurra ha trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto di cinque anni con un ingaggio di 2.5 milioni l’anno bonus inclusi, quello che bisogna trovare è l’accordo con il Brescia e Marotta sta cercando in tutti i modi di convincere Corioni ad abbassare leggermente le pretese, cercando anche di imbastire un’affare con la formula “Barella”, perchè i nerazzurri non vorrebbero pagare il calciatore più di 35 milioni e sono forti anche del consenso dello stesso centrocampista che sta facendo pressioni sul proprio presidente. L’affare comunque sembra in via di definizione, appare impossibile che possa saltare.

Lazaro al Borussia Monchengladbach

In uscita si è piazzato Valentino Lazaro, il quale avrebbe superato le visite mediche di rito con il Borussia Monchengladbach e starebbe firmando in questi minuti il contratto che lo legherà ai tedeschi. Attesa a breve l’ufficialità, il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Nainggolan si allena con il Cagliari

Intanto Radja Nainggolan si sta allenando con il Cagliari in attesa che l’Inter decida il suo futuro. Il belga ha molte richieste tra le quali quella della Fiorentina, ma la sua preferenza è quella di restare in terra sarda.