Calciomercato Juventus – Rimbalza dall’Inghilterra la clamorosa notizia che CR7 non viene più considerato incedibile dalla Juventus. Con un solo altro anno di contratto da 30 milioni di Euro, il giocatore portoghese è stato tolto dalla lista degli intoccabili del club juventino. Una voce che si era rincorsa qualche giorno fa, ma che col passare del tempo aveva perso forza, anche perché si era parlato molto più di una cessione di Dybala, piuttosto che di una di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus – CR7 non è più incedibile: ecco quanto vuole Agnelli

Che l’investimento per portare Ronaldo alla Juventus fosse oneroso lo si sapeva in tempi non sospetti. Che dopo due stagioni di risultati carenti almeno dal punto di vista delle competizioni europee questi potesse essere considerato cedibile invece in pochi lo avrebbero previsto. La cifra richiesta dalla Juventus, stando a quanto sostiene il The Sun, non è neanche inarrivabile: 60 milioni di Euro. Certamente una somma importante in relazione al fatto che il calciatore ha ormai trentacinque anni, ne compirà trentasei il prossimo febbraio, e viaggia verso la fine della sua carriera.

Ma esistono club disposti a pagare i 60 milioni di euro che servono per strapparlo alla Juventus? Sempre secondo il quotidiano inglese, PSG e Manchester United ci starebbero pensando, ed anche il City sarebbe in corsa, anche se molto può dipendere dal futuro di Guardiola. Più complesso sobbarcarsi invece lo stipendio monstre che il portoghese guadagna in bianconero: probabile una formula pluriennale con i 30 milioni di euro “spalmati” su più stagioni. Anche perché Cristiano sembra poter offrire ancora diverse annate di rendimento altissimo. Certo, tra lui e Dybala l’investimento più conveniente sul lungo termine in questo momento sembrerebbe essere l’argentino, che però sta avanzando richieste contrattuali simili a quelle di CR7. Insomma, un rebus complicato che lascia però una consapevolezza: in questo momento alla Juventus sembrano non esistere intoccabili.