Calciomercato Lazio – David Silva sfuma, il padre risponde a Igli Tare

L’ufficialità di David Silva alla Real Sociedad, che ha sancito il ritorno in Spagna del talento ex Valencia e Manchester City, ha assunto i contorni di una vera e propria beffa per la Lazio come società calcistica, sentimento che si è sviluppato anche nella tifoseria biancoceleste.

Sgarbo alla Lazio

Il calciatore infatti aveva un accordo pressochè totale con la società di Claudio Lotito da diversi giorni e appariva decisamente convinto del progetto di crescita dei capitolini, ma negli ultimi giorni la trattativa non ha subito sviluppi concreti anche a causa della volontà della famiglia del calciatore che ha preferito ritornare in patria.

Poche ore dopo l’annuncio il direttore sportivo Igli Tare ha pronunciato delle parole che trasmettono tanta delusione nei confronti della trattativa sfumata: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo“.

La risposta di papà Silva

Fernando Jimenez, padre dell’ex Manchester City ha deciso di rispondere alle parole del ds albanese, ribadendo che con la Lazio non vi è stato alcun problema visto che niente era stato deciso ne tantomeno firmato nulla. La reazione ha stupito il signor Jimenez che rende noto che la Lazio non ha espresso sentimenti particolari al momento della firma con la Real Sociedad. I capitolini non hanno parlato direttamente con il figlio ma con i suoi agenti, e i dialoghi erano attivi non solo con la Lazio ma con altre pretendenti. La reazione della società Lazio ha stupito anche lo stesso David.