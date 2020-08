Calciomercato Torino – Sepe non ha dubbi, vuole i granata – Ufficiale il rinnovo di Ujkani – Rodriguez pronto alle visite

Il calciomercato Torino riceve finalmente una buona notizia e arriva dall’agente del portiere Luigi Sepe, che ha messo i granata in cima alla lista dei suoi desideri. Intanto è ufficiale il rinnovo per l’altro portiere Ujkani, mentre Rodriguez è pronto a svolgere le visite mediche.

Sepe vuole fortemente il Toro

Il Torino è sempre alla ricerca di un portiere per sostituire il partente Salvatore Sirigu ed il primo nome sulla lista del ds Vagnati è sempre stato Luigi Sepe del Parma. La società emiliana ha fatto resistenza, ritenendo Sepe un punto fermo della rosa, ma adesso qualcosa sta cambiando, proprio perchè è lo stesso portiere attraverso la voce del suo agente Mario Giuffredi a far sapere che il Torino è la sua prima scelta. A questo punto il Parma è pronto anche a trattare la cessione, ma non vuole Sirigu come contropartita bensì solo cash. Adesso tocca al Torino la prossima mossa.

Ufficiale il rinnovo di Ujkani

Era nell’aria da giorni, ma da oggi è anche ufficiale il rinnovo per un altro anno del portiere Samir Ujkani. Il rinnovo è stato ufficializzato dal Torino, che ha deciso di tenersi ancora l’estremo difensore, che si è sempre dimostrato un serio professionista e un calciatore affidabile quando è stato chiamato in causa.

Rodriguez alla visite mediche di rito, poi l’ufficialità

Il laterale sinistro Ricardo Rodriguez è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Torino. L’ex Milan si sta sottoponendo alle visite mediche di rito ed in serata potrebbe anche arrivare l’ufficialità dell’acquisto. Il Torino farà firmare un quadriennale a un milione e mezzo a stagione al calciatore, mentre verserà tre milioni di euro (bonus esclusi) nelle casse del Milan, a cui Rodriguez era ancora legato da un anno di contratto.

Continua la trattativa con Biglia e si pensa a Praet

Continua senza sosta la trattativa per convincere Biglia a vestire la maglia granata. L’ostacolo è l’ingaggio di 3.5 milioni che l’argentino percepiva al Milan e che il Torino non può permettersi, quindi si sta studiando la giusta formula per far contenti tutti. Si potrebbe arrivare ad un accordo annuale a cifre comunque molto più basse, oppure spalmare l’ingaggio in tre anni, ma molto dipenderà anche dalla forma fisica del calciatore.

Sogno Dennis Praet per il centrocampo del Torino. I granata bussano alla porta del Leicester per il centrocampista belga, già allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Sampdoria. Oggi è in forza alle Foxes e vorrebbe cambiare aria visto il poco minutaggio di questa stagione, anche se il club inglese, che lo ha acquistato un anno fa per 20 milioni di euro, non sembra disposto a fare sconti. Per accontentare il suo nuovo tecnico, il ds Vagnati ha avviato una serie di sondaggi con il suo entourage: il Toro punta al prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire quanto durerà la resistenza del Leicester.