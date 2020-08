Catania, aggredito titolare di un panificio: aveva chiesto di indossare la mascherina

Ha i contorni dell’assurdo quanto accaduto a Catania ieri sera, presso un panificio, dove il titolare è stato aggredito fisicamente da un 37enne, che ha letteralmente perso il controllo alla richiesta del padrone dell’esercizio di indossare la mascherina, come è d’obbligo nei locali dove possono crearsi assembramenti.

L’aggressione

L’aggressore ha dapprima picchiato il titolare e poi si è scagliato successivamente contro i parenti della vittima, che erano nel frattempo arrivati per soccorrerlo. I carabinieri sono arrivati intorno alle 22, ma ciò non è bastato a far calmare l’uomo che ha iniziato a spintonare anche i militari dell’Arma, che viste le continue resistenze anche dopo averlo invitato alla calma, sono stati costretti ad arrestare l’uomo originario di Giarre che è stato accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, lesioni che hanno colpito il titolare e i parenti, che sono si sono recati all’ospedale di Acireale per traumi non gravi, guaribili in 10 giorni.

Il 37enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.