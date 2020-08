Domenico Berardi – Ruolo, Carriera, Statistiche

E’ stata la stagione della “rinascita” di Domenico Berardi, fulgido talento di casa Sassuolo dopo alcune stagioni decisamente sotto le proprie possibilità. Sotto la sapiente guida di De Zerbi il 26enne, oramai diventato una bandiera del Sassuolo è stato fondamentale per l’ottimo andamento del campionato dei neroverdi.

Domenico Berardi: ruolo

Berardi è un duttile e fantasioso esterno offensivo che agisce sopratutto sull’esterno per poi accentrarsi, avendo nelle proprie corde movimenti da seconda punta vera e propria, oltre una certa precisione con il suo piede principale, il sinistro che gli consente spesso di realizzare goal spettacolari sia su calci da fermo che in movimento.

Domenico Berardi: Carriera

Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, con la selezione di questa città muove i primi passi nel mondo nel calcio, in una carriera che lo ha visto da subito nei panni del predestinato: il club neroverde lo aggrega nel proprio settore giovanile 10 anni fa, dove vi resta per due anni e nella sua prima stagione da professionista in serie B (2012/13) diventa subito titolare dove con 37 presenze e 11 reti contribuisce alla risalita in serie A dei neroverdi per la prima volta nella loro storia. La stagione successiva viene ceduto in prestito gratuito dalla Juventus nell’operazione che porta anche Marrone al Sassuolo e trova il suo esordio in Serie A quell’annata contro il Napoli al San Paolo, e dopo diverse marcature si fa conoscere al grande pubblico nella storia vittoria in rimonta contro il Milan per 4-3 dove segnerà una tripletta, e nelle stagioni successive nonostante sia ambito da diversi club resta in neroverde dove esordisce anche nelle Coppe Europee nel 2016 nella gara contro il Lucerna, nel terzo turno preliminare di Europa League, ma successivamente complice qualche problema fisico ed un carattere spesso fumantino (che gli costano svariate espulsioni) frenano un po’ il suo talento. L’ultima stagione va in doppia cifra sia in termini di goal (14) che assist (10) e gioca praticamente tutte le partite.

Domenico Berardi: Statistiche

Nonostante giochi da quasi 10 anni, Berardi ha solo 26 anni e probabilmente si trova nel momento migliore in termini di rendimento e continuità, che potranno portarlo con tutta probabilità a tornare la casacca della nazionale, dove conta comunque 5 presenze ufficiali dal 2018. Con la maglia neroverde del Sassuolo conta già 261 e 88 reti.