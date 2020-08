F1 News – Party Mode: la FIA ci vuole vedere chiaro,chiesti a tutti i team i dettagli del sistema ERS

Il piano esatto della FIA non è ancora chiaro. […] La Federazione si giustifica con il fatto che diventa sempre più difficile dimostrare se qualcuno sta aggirando o meno il regolamento. Il caso Ferrari ha dimostrato ancora una volta alla FIA che i 1.000 ingegneri di un team sono più intelligenti dei dieci scelti per verificare il rispetto delle regole. La FIA pubblicherà questa settimana una nuova direttiva tecnica, poi si deciderà se sarà attiva da Spa o se l’azione sarà rinviata al 2021. Ciò che è certo, tuttavia, è che tutti e quattro i motoristi dovranno caricare informazioni dettagliate sui loro sistemi ERS sul server della FIA entro il 21 agosto. […]

“C’è qualcosa che non va. Prima del GP di Spagna, la FIA ha avvertito che dopo il Belgio, sarà consentita solo una mappatura motore per qualifiche e gara. Nel frattempo, a tutti i produttori è stato chiesto di fornire in anticipo dettagli sui loro sistemi ERS. È una cosa collegata o c’è qualcuno sospettato di aver imbrogliato? Non è ancora chiaro il piano esatto della FIA.

La Federazione continua a muoversi per bloccare l’utilizzo di mappature motore diverse tra qualifiche e gara prima di Spa, ma al contempo iniziano ad emergere sempre più dubbi su cosa ci sia dietro il cosiddetto party mode . L’attenzione si sta concentrando su un possibile meccanismo a livello dell’ERS , in grado di fornire lo stesso vantaggio che la Ferrari sarebbe riuscita a costruirsi lo scorso anno ‘aggirando’ il flussometro.

A quanto pare, la Federazione sospetta che qualcuno non seguano le regole nella gestione dell’energia. Le richieste del delegato FIA sono troppo specifiche per un’indagine di routine. […] Particolare attenzione è stata prestata ai circuiti ausiliari. Due sensori misurano i flussi di energia in entrata e in uscita dalla batteria e dalla MGU-K e […] devono trasmettere i segnali necessari al data logger della FIA per poter monitorare che questi flussi siano conformi alla normativa.

Poi l’avvertimento: qualsiasi sistema studiato per alterare deliberatamente le misurazioni dei sensori è considerato una grave violazione della normativa. Questo apparentemente fa ancora eco alla storia secondo cui la Ferrari abbia ingannato la misura della portata della benzina l’anno scorso. Si dice che il segnale del sensore sia stato manipolato in modo tale da poter iniettare più benzina di quanto venisse segnalato dal flussometro.

Nell’ulteriore testo della direttiva tecnica diventa chiaro dove la FIA sospetti possibili trappole. Queste possono risiedere nelle interfacce tra la rete ad alta tensione e i circuiti ausiliari con meno tensione. Le connessioni dalla batteria alle varie centraline che monitorano il sistema ERS non sono normalmente collegate al circuito ad alta tensione. Ed è qui che apparentemente è possibile interferire o modificare la rilevazione. Questo avrebbe poi lo stesso effetto della presunta manipolazione del flussometro da parte della Ferrari. Attraverso la MGU-K sarebbe possibile immettere nel sistema una potenza maggiore rispetto ai 163 CV consentiti. […]”