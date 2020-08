F1 News – Spielberg una pista pericolosa per le moto (e non)..

Gli incidenti in Moto2 e MotoGP della scorsa domenica hanno fatto emergere nuovamente la questione sicurezza al Red Bull Ring, un circuito progettato per la Formula 1 e adattato alle due ruote.

“Il circuito di Spielberg ha cambiato molti nomi nei suoi 50 anni di storia […] Poco più di 4 chilometri di lunghezza, 10 curve e 4 rettilinei in mezzo alle foreste della Stiria, sulla carta un paradiso per gli amanti della velocità ma domenica ha rischiato di trasformarsi in un inferno. Le immagini della moto di Morbidelli che, dopo l’incidente con Zarco, sfiora in volo Rossi sono ancora negli occhi di tutti. I dubbi sulla sicurezza del tracciato austriaco coincidono con la prima volta che i piloti della MotoGP ci misero piede. Casey Stoner[…] ebbe da ridire già nel 2016 sull’ampiezza delle vie di fuga, per di più asfaltate, utili per le F1 ma una trappola per i motociclisti, che hanno bisogno di ghiaia per fermarsi in caso di scivolata.

A ogni edizione del GP, nella Safety Commission […] i piloti hanno chiesto qualche intervento, ma non sono stati ascoltati. […] Non sono solo le vie di fuga a preoccupare i piloti, perché il circuito è stato pensato più per le auto che per le moto. I lunghi rettilinei interrotti da tornanti non vanno d’accordo con le due ruote e, come è accaduto domenica, in caso di incidente le moto possono tagliare la pista. «Quando ci sono quel tipo di curve, incidenti del genere possono capitare. Però, in quel punto, per migliorare la sicurezza bisognerebbe spostare il muro a sinistra, è troppo vicino» ha commentato domenica Dovizioso, Mir e Miller, con lui sul podio, sono stati d’accordo. Lavori richiesti da tempo, ma una risposta non c’è ancora. I rappresentati di Dorna […] e della Federazione Internazionale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Domenica, il Motomondiale farà di nuovo tappa al Red Bull Ring, con gli stessi problemi, e l’incognita della pioggia che desta ancora più preoccupazioni. In alcuni punti si formano delle pozzanghere d’acqua fatali per le moto e già in passato tanti piloti hanno assaggiato l’asfalto in quelle condizioni. […] Rossi domenica si è augurato che «Questo episodio aiuti a migliorare la sicurezza». Speriamo che qualcuno lo ascolti”.