F1 Passion – Bottas già rassegnato, troppi i 43 punti di ritardo da Hamilton

E con la Spagna fanno 43. Sono i punti di distacco di Valtteri Bottas in classifica piloti da Lewis Hamilton. Accumulati in sei gare, accusati in buona parte nella prima gara di Silverstone, con la famosa delaminazione dell’anteriore sinistra che ha estromesso il boscaiolo dalla zona-punti. Certo, la sfortuna ci ha messo lo zampino. Ma anche assegnando a Bottas i 18 punti del secondo posto, il distacco si ridurrebbe a 25. Il premio di una vittoria, concetto – quest’ultimo – che sembra mancare nella cassetta degli attrezzi del finlandese. Solo otto volte ha tagliato il traguardo per primo in Formula 1: un numero discreto per un pilota qualsiasi, insufficiente per un alfiere Mercedes. Almeno per vincere un Mondiale.

L’ex Williams, che dopo il successo nella gara inaugurale sognava di battere finalmente Hamilton, sembra aver alzato già bandiera bianca in ottica-campionato. Anche perché Max Verstappen, nelle volte in cui è arrivato al traguardo quest’anno, lo ha battuto quattro volte su cinque Gran Premi: “La mia partenza non è stata buona e in prima fila si può essere puniti immediatamente, non avendo qualcuno davanti“, ha detto Bottas a Motorsport.com. “Non ho idea di cosa possa spiegare questo distacco così ampio da Hamilton, ma è davvero troppo. Vedo il campionato scivolare di nuovo dalle mie mani, devo mettere a posto le cose che stanno andando male. In ogni gara riesco a trovare il ritmo, ma il problema è nei dettagli. Esclusa la prima gara, non c’è stato un fine settimana in cui tutto sia andato liscio“.