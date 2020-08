Film Stasera in Tv – Il Professore cambia scuola – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il Professore cambia scuola. Produzione francese del 2017 per la regia di Olivier Ayache-Vidal con Denis Podalydes, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia nei ruoli principali. Una storia sull’importanza del ruolo della scuola, degli insegnanti e sulla possibilità per tutti i ragazzi di credere nelle proprie capacità. È un film di finzione per cui il regista si è talmente documentato da sfiorare il documentario. Per due anni Ayache-Vidal, infatti, si è immerso nella vita del liceo Barbara de Stains, nella periferia parigina, osservando la comunità turbolenta ma piena di vita, ben distante dal mondo suburbano infernale dell’immaginario collettivo.

Il Professore cambia scuola – Trama

François Foucault è professore di lettere al prestigioso liceo Henri IV di Parigi. Durante una serata, l’uomo si lamenta con una funzionaria dell’Educazione nazionale dei problemi delle scuole di periferia dove bisognerebbe inviare dei professori più competenti. Il messaggio viene recepito e François si ritrova a dover accettare, per la durata di un anno, il trasferimento in un liceo di periferia da cui si aspetta il peggio. Il professor Foucault dovrà allora confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i suoi principi e i suoi pregiudizi.

Il Professore cambia scuola – Trailer Video

Il Professore cambia scuola – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Les Grands Esprits

Genere: Drammatico

Durata: 1h 45m

Anno: 2017

Paese: Francia

Regia: Olivier Ayache-Vidal

Cast: Denis Podalydes, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia

Il Professore cambia scuola – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi martedì 18 Agosto 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Un posto al sole, la soap opera tutta italiana.