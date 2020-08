Film Stasera in Tv – The call – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The call. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Brad Anderson con Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga nei ruoli principali. Il premio Oscar Halle Berry protagonista di un thriller ad alta tensione dove il killer si nasconde dietro ad una cornetta del telefono. Il film è non solo un thriller ben costruito ma anche, elemento ancor più interessante, l’analisi accurata della psicologia di un’addetta alla ricezione di telefonate da parte di persone in pericolo.

The call – Trama

Un filo sottile separa un’adolescente in pericolo dalla sua unica speranza di sopravvivenza: una voce sicura dall’altra parte della linea. La centralinista del pronto intervento Jordan (Halle Berry) ha un lavoro che non è adatto ai deboli di cuore. Dopo essere stata rapita da un omicida seriale (Michael Eklund), Casey (Abigail Breslin), una ragazza americana, riesce a chiamare il numero del pronto intervento dal cofano posteriore dell’auto dell’omicida. Ora tocca a Jordan prendere la situazione sotto controllo e rintracciare il criminale prima che sia troppo tardi.

The call – Trailer Video

The call – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Call

Genere: Thriller

Durata: 1h 35m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Brad Anderson

Cast: Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga, Michael Imperioli, Justina Machado, Jose’ Zu’Ñiga, Roma Maffia, Evie Thompson, Tara Platt, Michael Linstroth, Ross Gallo

The call – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD), alle ore 21.25 di oggi martedì 18 Agosto 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine delle repliche della trasmissione Little Big Italy, con lo chef Francesco Panella +alla ricerca del migliore ristorante italiano all’estero.