Ismael Bennacer – Ruolo, Carriera, Statistiche

Ismael Bennacer è stato uno degli uomini chiave del Milan di Stefano Pioli, specialmente nella crescita di rendimento della squadra rossonera nella ripresa del campionato dopo l’interruzione per l’emergenza coronavirus. Partito anche lui in sordina sotto la gestione di Giampaolo, è man mano cresciuto fino a diventare irrinunciabile per Pioli.

Ismael Bennacer: Ruolo

Ismael Bennacer è un centrocampista centrale completo; non fa del contrasto il suo principale punto di forza, essendo nato come trequartista ed essendo stato progressivamente arretrato fino in cabina di regia. È molto bravo nell’occupazione degli spazi e delle linee di passaggio, ma lo è ancora di più in fase di costruzione, sia nel corto che nel lungo. Veloce, tecnico e dotato di una buona visione di gioco, viene definito uno dei maggiori prospetti del calcio moderno ed è osservato dai maggiori club d’Europa. Ha il difetto di essere ammonito spesso.

Ismael Bennacer: Carriera

Bennacer, nato in Francia ma di origini algerine, nazionale per la quale ha scelto di giocare, cresce e debutta nella squadra della sua città natale, l’Arles-Avignon. La squadra milita nella quinta serie dei campionati francesi. Nonostante questo le presenze in Coppa di Francia gli valgono un’osservazione da parte dell’Arsenal, i cui emissari ne intravedono le capacità. I Gunners lo acquistano al termine della sua prima stagione in prima squadra, nell’estate del 2015. Bennacer viene inserito nell’Under 23 della formazione inglese, che partecipa anche alla Youth League. Dopo un anno e mezzo, non inseritosi del tutto, Bennacer viene mandato in prestito al Tours, squadra della Ligue2, la Serie B francese. In sei mesi al Tours gioca sedici partite con una rete. Al termine della stagione l’Empoli lo acquista dall’Arsenal, e Bennacer conquista presto un posto da titolare nella squadra che viene promossa in Serie A sotto la guida di Andreazzoli. Bennacer giocherà da titolare tutto il massimo campionato successivo, al termine del quale viene acquistato dal Milan per 16 milioni di Euro. Quello appena concluso è stato il suo primo campionato in rossonero.

Ha vinto la Coppa d’Africa 2019 con la nazionale algerina, venendo nominato miglior giocatore del torneo, e avendo iniziato l’azione del goal decisivo in finale.

Ismael Bennacer: Statistiche

Nell’ultima stagione Bennacer ha raccolto 34 presenze e 1 rete in campionato, e 1 presenza in Coppa Italia. Ha una media dribbling importante di 2.4 a partita, ma ha anche raccolto 14 ammonizioni in stagione, anche se ben 10 fino a febbraio. Ha una media-voto appena superiore al 6, e una media fantavoto di 5.68 che dipende principalmente dalle ammonizioni. Nel fantacalcio classic è ovviamente centrocampista, in quello mantra ha il doppio ruolo M-C.