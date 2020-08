Lipsia – PSG – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Questa sera alle ore 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona andrà in scena la prima semifinale di Champions League tra il Lipsia e il PSG, chi vince sfiderà in finale domenica la vincente dell’altra semifinale tra Lione e Bayern Monaco, in programma domani sera.

Dopo aver eliminato il Tottenham di Mourinho e l’Atletico Madrid di Simeone il Lipsia di Julian Nagelsmann sfida il Psg di Neymar e company che hanno raggiunto questa semifinale ribaltando il risultano nei minuti finali della gara contro l’Atalanta.

Il Lipsia guidata da Julian Nagelsmann è la rivelazione di questa edizione di Champions League ed ha voglia di continuare a stupire. Priva di una risorsa offensiva fondamentale come Timo Werner, ceduto al Chelsea, è riuscita ad eliminare l’Atletico Madrid battendolo per 2-1 in un quarto di finale sorprendente.

Anche il Paris Saint Germain è riuscito a passare il turno con una rimonta nel finale di partita contro l’Atalanta grazie all’ingresso in campo di Kylian Mbappé che è stato capace di ribaltare completamente le sorti della squadra e trascinare il PSG in semifinale.

Lipsia – PSG – Probabili formazioni

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku

PSG (4-2-4): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos; Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar.

Lipsia – PSG – Pronostico

Due squadre che giocano a viso aperto pertanto prevediamo comunque una gara con più gol e pronostico finale a favore del Paris Saint Germain.

Lipsia – PSG – Dove vederla in tv e in streaming

Lipsia-Psg, calcio di inizio ore 21, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Football, e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming, per gli abbonati SKY, sulla piattaforma Skygo.