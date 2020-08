Lipsia – PSG – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto per la prima semifinale di questa edizione della Champions League. Si sfideranno allo stadio Da Luz di Lisbona ore 21 Lipsia e PSG per scoprire la prima finalista della Champions League 2019/2020

Il Lipsia di Nagelsmann deve fare i conti con i guai fisici di Ibrahima Konaté. Davanti giocheranno Dani Olmo, Yussuf Poulsen e Christopher Nkunku mentre Patrik Schick potrebbe entrare a gara in corso.

Per il PSG rientrano dal primo minuto Mbappé e Angel Di Maria, che ha scontato una squalifica. In porta, Sergio Rico prenderà il posto di Keylor Navas, uscito per infortunio durante la gara con l’Atalanta. Da valutare le condizioni non ottimali di Marco Verratti, Idrissa Gueye e Layvin Kurzawa.

Lipsia – PSG – Formazioni ufficiali

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku

PSG (4-2-4): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos; Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar.