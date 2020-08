Milan News – Calciomercato: il club rossonero prosegue nella risoluzione della propria priorità: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La distanza economica c’è ancora ma nonostante questo le trattative non si fermano. Nel frattempo mister Pioli oggi ha ribadito, nel corso di un’intervista concessa a Skrill, il ruolo centrale dello svedese nel gruppo rossonero. Inoltre, si è soffermato sulle strategie di mercato, sottolineando come al Milan servano pochi rinforzi, ma di valore e nelle posizioni giuste.

Milan News – Calciomercato: rinnovo Ibrahimovic, si tratta. Pioli: “Pochi rinforzi, ma giusti”

Continuano imperterrite le trattative per il rinnovo di Ibrahimovic. Sui quotidiani di oggi si legge di una telefonata tra il tecnico Pioli e l’attaccante per parlare della permanenza del giocatore. Una ulteriore mossa per “tenere saldo al tavolo” il nuovo contratto di Ibra, anche se la distanza tra l’offerta di 5 milioni e la richiesta di 7 milioni da parte del giocatore continua innegabilmente ad esserci. Nonostante questo, il giocatore è stato tra i protagonisti della presentazione della terza maglia della prossima stagione: Ibra compare insieme ad altri tesserati con indosso la casacca dai colori azzurro-verde acqua che la squadra indosserà in occasioni particolari. Un altro segnale che prova a fugare dubbi: Ibra resterà, bisogna solo trovare l’accordo economico.

Stefano Pioli, inoltre, ha ribadito la centralità di Ibrahimovic nel corso di un’intervista concessa al partner commerciale del Milan Skrill. Queste le sue parole sintetizzate qui per i nostri lettori: “Zlatan è un grande professionista. Insegna ai giocatori più giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la sua voglia di vincere e di migliorare sempre. Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con Gazidis, con Maldini e Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra”.