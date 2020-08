Oroscopo di oggi, martedì 18 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

L’oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020. Eccoci arrivati già a martedì! Come sarà l’umore dei segni zodiacali? La Luna guarda di buon occhio il Leone e l’Ariete che finalmente ritrovano un po’ di forza dopo giorni piuttosto difficili. Il Toro deve fare i conti con un nervosismo crescente, mentre lo Scorpione potrebbe provare insofferenza per il suo lavoro. Vuoi scoprire come andrà la tua giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni.

Oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete ha una bella iniezione di energia dalla Luna, anche il Leone è in piena forma, anche se con qualche dubbio sul suo lavoro. Martedì interessante per il Sagittario che dovrà sbrigare tutte le faccende entro le prossime ore e non rimandare alle giornate seguenti.

Oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro ha una giornata molto nervosa, la Vergine invece è una vera e propria guerriera, determina a raggiungere ogni traguardo. Buone notizie all’orizzonte per il Capricorno!

Oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli hanno una bella capacità di azione, mentre la Bilancia è senza forza e voglia di prendere decisioni importanti sulla sua vita. L’Acquario deve tenere testa a molta agitazione interiore.

Oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020: segni di acqua

Come rivela l’oroscopo di oggi il Cancro è particolarmente ammirato e stimato da tutti, lo Scorpione invece ha una giornata decisamente no. I Pesci al contrario hanno un cielo che incoraggia i progetti di coppia.