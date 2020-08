Orsolini – Ruolo, Carriera e Statistiche

Riccardo Orsolini è il classico calciatore da Fantacalcio che può essere schierato in un modulo a tre punte o come riserva importante, perchè non segna tanto ma quando lo fa non è mai banale e poi offre un buon numero di assist per i compagni.

Orsolini: Ruolo

Mancino naturale, è un giocatore tecnico e veloce che, dopo gli esordi sulla fascia sinistra, si stabilizza come esterno offensivo lungo la corsia di destra, posizione dove si trova a suo agio (soprattutto in moduli come il 4-2-3-1 o il 4-3-3), per sfruttare la conclusione col piede preferito. Forte fisicamente è molto rapido con e senza palla al piede, mostrando agilità e notevoli capacità nel controllo della sfera.

Possiede un buon tiro dalla media distanza, e si dimostra molto efficace nell’uno-contro-uno grazie a una buona abilità nel dribbling e nello spostare improvvisamente il pallone, per raggiungere il fondo ed effettuare cross verso i compagni; è tuttavia restìo nel tentare iniziative personali. Possiede uno spiccato opportunismo in area, oltreché bravo nel cogliere le disattenzioni avversarie e innescare così dei contropiedi nei quali, come terminale offensivo, mostra freddezza.

Orsolini: Carriera

Riccardo Orsolini è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli e proprio con i marchigiani ha fatto il suo esordio a 18 in Lega Pro. Nel 2016 diventa un punto fermo dei bianconeri in Serie B e nel gennaio del 2017 il suo cartellino passa alla Juventus, squadra nella quale non ha mai giocato. Nell’estate del 2017 la Juve lo gira in prestito biennale all’Atalanta, ma gioca solo 7 gare prima di essere girato al Bologna a gennaio. Conta anche una presenza con la Nazionale maggiore bagnata con un gol nella gara contro l’Armenia a Palermo il 18 novembre 2019.

Orsolini: Statistiche

Il classe ’97 ha totalizzato fino ad ora in carriera 145 presenze con le varie maglie indossate realizzando 27 gol. La sua miglior stagione a livello realizzativo è stata quella del 2018/2019 dove è andato in rete 10 volte. Con l’Under 21 conta 15 presenze e 3 gol, mentre con l’Under 20 si è messo in luce con 8 gol in 12 presenze.