Quale regalo fare: i suggerimenti dell’oroscopo

Fare un regalo per un compleanno o per un matrimonio o per una laurea o un’altra qualsiasi ricorrenza è sempre una cosa impegnativa, perché si tratta di entrare nella testa di un altro individuo e cercare di capire cosa potrebbe piacergli. Vediamo, a tal proposito, quali sono i suggerimenti che lo zodiaco si sente di dare ai segni.

1)Ariete

Un’attrezzatura per lo sport oppure dell’abbigliamento ginnico: il segno è estremamente dinamico e ama iniziare le sue giornate con una corsa o esercizi che consentano il risveglio muscolare. Anche un paio di scarpe da ginnastica griffate è indicato e gradito.

2)Toro

Un soggiorno di due giorni in campagna: ecco come rendere felice il segno. Il toro ama stare a contatto con la natura e cibarsi di cose genuine e salutari. Se poi a questo unisce la possibilità stuzzicante di stare due giorni da solo con il suo partner anche per occuparsi un po’ dell’aspetto amoroso e passionale, allora la soddisfazione è ai massimi livelli.

3)Gemelli

Un regalo originale, come ad esempio un giro sull’ascensore panoramico che porta in cima al castello di quel suggestivo borgo medievale o, ancora, un tour sul lago ad ammirare la fauna selvatica della zona.

4)Cancro

Romantico com’è, il regalo ideale per il nativo del segno è una cena a lume di candela in un posto suggestivo con vista sul mare o sul lago. Un tavolino per due, in un angolo riservato del ristorante, con una rosa tra le dita o, in alternativa, un braccialetto, un foulard, un ciondolo.

5)Leone

La cosa più importante è fare una cosa che sia eclatante, come un weekend in montagna o una mountain bike fiammante o una bottiglia di champagne griffato e d’annata. Un’alternativa è un coupon per il negozio di abbigliamento glamour in centro.

6)Vergine

Preciso e attento al lavoro com’è, la cosa più carina che si possa regalargli è un pc o un nuovo smartphone, per consentirgli di poter espletare la sua attività professionale con maggiore tranquillità. Oppure un orologio, per poter meglio tenere sotto controllo il suo tempo e quello degli altri. Apprezzerà di sicuro.

7)Bilancia

Un rossetto firmato Chanel, oppure un profumo maschile griffato. O, ancora, un foulard o una cravatta. Tutti particolari eleganti, tesi a sottolineare la naturale inclinazione del soggetto a occuparsi del suo aspetto e del suo stile in ogni momento della giornata e per qualsiasi occasione.

8)Scorpione

Un set per la colazione con cuori in stile shabby chic. Sì, proprio così. La natura passionale del segno suggerirebbe qualcosa di più originale, ma la verità è che il segno ha un’anima romantica che tende a nascondere. E allora, perché non ricordargli che, essendo un segno d’acqua, non deve affatto vergognarsi di quel suo aspetto sentimentale?

9)Sagittario

Un viaggio. Scontato si direbbe. Ma non per il segno. Lo si fa felice proprio portandolo a vedere posti nuovi, anche solo per un paio di giorni e senza allontanarsi troppo da casa. L’Italia, in fondo, è piena di meraviglie da scoprire, tra paesaggi affascinanti e luoghi d’arte.

10)Capricorno

Qualcosa che possa sciogliere il suo cuore, come una cena preparata in casa con la sua pietanza preferita, lo champagne in frigo, la vasca piena di acqua calda, le candele sui bordi. Il segno non è esattamente il tipo sentimentale e romantico, ma il suo spirito avrà un sussulto di emozione. E vederlo confuso e sul punto di innamorarsi sarà gratificante anche per chi il regalo lo farà.

11)Acquario

L’oggetto o il pensiero originale, che faccia capire di essere importante. Ad esempio una lampada di sale, un copriletto con una stampa originale, un coupon per un corso di salsa. Insomma, qualcosa che non sia scontato. Conquisterete il suo cuore.

12)Pesci

Il segno è romantico, tenero, altruista e sempre disposto ad aiutare tutti. E allora per il nativo del segno è indispensabile progettare qualcosa di unico che solletichi la sua vanità e il suo entusiasmo. L’ideale? Un giro in pista con un’auto super sportiva. Vi sarà grato per tutta la vita.