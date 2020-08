Ricetta focaccia cipolle e stracchino: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo come si prepara la focaccia cipolle e stracchino, una versione un po’ più originale della focaccia. La focaccia è ottima da preparare in ogni occasione, ottima per la cena, per il pranzo ma anche per la merenda, potete gustarla sia calda che fredda sarà sempre buona.

Focaccia cipolle e stracchino – Ingredienti

Ingredienti per una teglia 26×30 cm

Farina Manitoba 200 g

Farina 00 300 g

Acqua a temperatura ambiente 300 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Lievito di birra secco 4 g

Sale fino 8 g

Zucchero 5 g

Per farcire:

Stracchino 250 g

Cipolle rosse 250 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Focaccia cipolla e stracchino – Preparazione

Per preparare la focaccia con cipolle e stracchino versate in una ciotola capiente il lievito, lo zucchero e l’acqua a temperatura ambiente.

Mescolate con una forchetta per sciogliere bene il tutto. Iniziate ad aggiungere gradualmente le due farine e mescolate man mano con una forchetta. Quando il composto inizierà a compattarsi aggiungete l’olio e incorporatelo sempre mescolando con la forchetta. Unite quindi il sale e la farina rimasta.

Impastate con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo, trasferitelo poi su un piano e continuate ad impastare. Quando avrete ottenuto un panetto liscio trasferitelo in una ciotola leggermente unta. Coprite con pellicola e lasciate lievitare per 2 ore a temperatura ambiente.

Trascorse le 2 ore sbucciate le cipolle e tagliatele a fette, senza separare gli anelli. Trascorso il tempo di lievitazione riprendete l’impasto ormai raddoppiato e capovolgetelo su una teglia da 26×30 cm precedentemente unta. Stendete la focaccia con le mani ben oliate.

Quando avrete ricoperto l’intera superficie della teglia aggiungete sopra lo stracchino e le cipolle.

Lasciate lievitare ancora per 20 minuti. Trascorso questo tempo condite con un pizzico di sale e di pepe e un filo d’olio. Cuocete la focaccia in forno statico preriscaldato a 200° per 20-25 minuti. Sfornate la focaccia e lasciatela intiepidire prima di servirla.

Focaccia cipolla e stracchino – Consigli utili

La focaccia si conserva per 1-2 giorni in un sacchetto di carta. Si può congelare una volta cotta e lasciata raffreddare.

Personalizzate la vostra focaccia come più vi piace, aggiungendo ulteriori ingredienti o anche delle erbe aromatiche.