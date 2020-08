Ricetta porridge: ingredienti, preparazione e consigli

Nutriente e completo, il porridge è la colazione anglosassone più conosciuta. Una base avena arricchita con frutta e miele, perfetta per iniziare la giornata con il giusto carico di energia e di dolcezza. Il porridge è un alimento genuino, molto versatile, personalizzarlo è molto semplice e divertente, si può utilizzare della frutta fresca, della frutta secca, delle creme spalmabili, del burro di arachidi, insomma tutto quello che vi piace e che avete in casa.

Porridge – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Fiocchi di avena 140 g

Latte intero 220 g

Acqua 200 g

Sale fino q.b.

Per guarnire:

Miele millefiori q.b.

Fragole q.b.

Mandorle in scaglie q.b.

Porridge – Preparazione

Per realizzare il porridge per prima cosa versate l’avena in una ciotola, coprite con acqua e lasciate in ammollo per un’oretta, anche se l’ideale sarebbe fare l’ammollo la sera prima. Una volta che l’avena sarà ben ammollata si presenterà con la tipica consistenza collosa.

Versate l’avena nel pentolino. Aggiungete il latte, unite un pizzico di sale e cuocete il composto per circa 4-5 minuti mescolando spesso con una spatola.

Quando l’avena risulterà morbida e avrà assorbito il latte spegnete il fuoco e trasferite il porridge in una ciotola, insaporite con il miele.

Adagiate sopra delle fettine di fragole fresche, guarnite con le mandorle a lamelle e servite il vostro porridge tiepido.

Porridge – Consigli utili

Consumate al momento il porridge, si sconsiglia qualsiasi forma di conservazione.

Se volete personalizzare il porridge durante la cottura aggiungendo mele o pere a cubetti, zucchero di canna, cannella o uvetta, a voi la scelta. Per insaporire il porridge potete usare un altro miele come il miele di acacia o il miele d’arancio.