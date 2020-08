Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 19 Agosto 2020

Risalgono i contagi di coronavirus come riportato nel bollettino con i dati delle ultime 24 ore. Dopo due giorni di calo, dovuto anche ai minori tamponi del weekend, la curva epidemica in Italia torna a salire. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 19 agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono 403 nuovi casi (320 nelle 24 ore precedenti), 43 nuovi i ricoverati (843 in totale e 58 quelli in terapia intensiva).

I guariti sono 174 nelle 24 ore (ieri 182), per un totale di 204.142. 5 sono invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore per coronavirus. Per quanto riguarda il numero di test effettuati sono in crescita: 53.976 tamponi effettuati contro i 30.666 di ieri.

In totale dall’inizio dell’epidemia, 254.636 persone hanno contratto il virus Covid-19.

I dati Regione per Regione

Nelle 24 ore si registrano vittime in Veneto (2), Piemonte (1), Lazio (1) ed Emilia Romagna (1). In Lombardia 50 nuovi casi, 60 in Veneto, 43 nel Lazio, 31 in Toscana, 21 in Emilia Romagna, 20 in Puglia, 15 nelle Marche. La Valle d’Aosta è l’unica regione d’Italia senza nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Questi i dati del ministero della Salute diffusi il 18 Agosto 2020, suddivisi regione per regione.

Lombardia 97.473 (+50, +0,1%; ieri +43)

Emilia-Romagna 30.498 (+21, +0,1%; ieri +41)

Veneto 21.316 (+60, +0,3%; ieri +46)

Piemonte 32.127 (+27, +0,1%; ieri +16)

Marche 7.058 (+15, +0,2%; ieri +8)

Liguria 10.501 (+27, +0,3%; ieri +16)

Campania 5.347 (+35, +0,7%; ieri +34)

Toscana 10.885 (+31, +0,3%; ieri +21)

Sicilia 3.793 (+13, +0,3%; ieri +14)

Lazio 9.221 (+43, +0,5%; ieri +51)

Friuli-Venezia Giulia 3.522 (+10, +0,3%; ieri +5)

Abruzzo 3.570 (+5, +0,1%; ieri +5)

Puglia 4.882 (+20, +0,4%; ieri +4)

Umbria 1.559 (+10, +0,6%; ieri +1)

Bolzano 2.804 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Calabria 1.357 (+5, +0,4%; ieri +4)

Sardegna 1.512 (+12, +0,8%; ieri +7)

Valle d’Aosta 1.218 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 5.006 (+2; ieri +1)

Molise 496 (+9, +1,8%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 491 (+8*, +1,2%; ieri nessun nuovo caso)

Si abbassa l’età media dei contagi

Secondo un report dell’Istituto Superiore di Sanità l’età media nell’ultimo mese, è precipitata a 35 anni. Nei mesi più drammatici dell’epidemia l’età media superava abbondantemente i 60 anni.

Con ogni probabilità ciò è dovuto al fatto che nelle ultime settimane, i nuovi casi di coronavirus sono collegati ai rientri dalle vacanze, sia dalle località balneari nostrane (come nel caso del focolaio di Porto Rotondo in Sardegna che ha coinvolti diversi giovani), ma anche da paesi considerati più a rischio come Grecia e Croazia.

Per fortuna i giovani hanno generalmente sintomi molto meno gravi, ma purtroppo la contagiosità rimane elevata anzi, a quanto pare i focolai partono in gran parte proprio da giovani asintomatici,

Prossimo aggiornamento coronavirus

Il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia. Come consuetudine il nuovo bollettino con i dati relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati) sarà rilasciato alle ore 18.00.