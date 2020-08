Calciomercato Fiorentina – Izzo pronto ad accettare il trasferimento – Rinnovato il prestito di Dalbert

Il calciomercato Fiorentina va avanti attraverso sondaggi prima di sferrare gli attacchi decisivi. Nella giornata odierna i viola hanno rinnovato il prestito di Dalbert con l’Inter ed hanno anche avuto il benestare di Armando Izzo, che sarebbe lieto di trasferirsi a Firenze.

Izzo pronto ad accettare il trasferimento in viola

Mentre la Fiorentina attende di districare i nodi intorno al futuro di Nikola Milenkovic, da tempo nel mirino del Milan con i viola che vorrebbero rinnovargli il contratto, Pradè e Barone hanno incassato la preferenza di Armando Izzo che ha indicato Firenze come piazza più che gradita in caso di addio dal Torino. Presto sono attese novità in tal senso, con il centrale tra i preferiti per migliorare la rosa difensiva di Iachini. Va ricordato che Izzo è da tempo nel giro della Nazionale e se in ottima forma può davvero fare la differenza nel reparto arretrato, sarebbe un ottimo acquisto per la rosa di Iachini.

Dalbert-Biraghi: rinnovati i prestiti

La Fiorentina e l’Inter hanno trovato l’intesa per il rinnovo dei prestiti degli esterni sinistri Dalbert e Biraghi, che resteranno nelle rispettive squadre anche nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale.

Iachini chiede quattro acquisti

Un centravanti, un regista, un esterno sinistro, un difensore centrale. La Fiorentina cerca almeno quattro rinforzi per l’estate. Quasi tutti titolari, per completare l’undici e le alternative di Giuseppe Iachini.

Davanti si fa strada il nome di Eder del Jiangsu Suning. In mezzo la società gigliata è in cerca di un play, di un uomo che possa impostare gioco in un centrocampo completato da Sofyan Amrabat e da Gaetano Castrovilli che sarà però più numero dieci che incursore. Javi Martinez sarebbe il colpo di struttura ma arrivare allo spagnolo del Bayern Monaco non è facile. Lo stesso dicasi per Lucas Torreira, sul quale il Milan non molla la presa in caso di addio a Ismael Bennacer. Difficilissimo arrivare a Leandro Paredes del PSG, Pradè e Barone proseguono nella ricerca di un titolare. Caccia anche a un esterno sinistro titolare: verrà confermato Dalbert dall’Inter in un nuovo scambio di prestiti con Cristiano Biraghi ma non avrà il posto assicurato. Iachini vuole un altro uomo a tutta fascia, mentre dietro prende quota come già riportato il nome di Armando Izzo.