Calciomercato Juventus – Edin Dzeko è il nuovo primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante bosniaco viene considerato l’uomo giusto per esperienza e caratteristiche nel gioco da imbastire accanto a Cristiano Ronaldo. E sopratutto l’età avanzata favorisce un’operazione poco impegnativa dal punto di vista dell’acquisto del cartellino. Con la Roma ci sono poi buoni rapporti, e si potrebbe intavolare un ampio discorso di scambi.

Calciomercato Juventus – Dzeko è il nuovo primo obiettivo, si studia l’asse con la Roma

Partiamo però da Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe lasciare la Roma. Nelle ultime ore il club giallorosso starebbe accelerando per Arek Milik, l’attaccante polacco del Napoli per il quale la Juventus non ha chiuso anche per il rifiuto di Bernardeschi di vestire l’azzurro. Con Milik alla Roma, Dzeko si libererebbe molto più facilmente. A quel punto sarebbe da imbastire il discorso con il club capitolino, col quale negli ultimi anni gli affari di mercato hanno sempre portato soddisfazione reciproca. Per Dzeko la Juve potrebbe fare anche un’offerta in contanti, ma la Roma è interessata ad almeno una pedina bianconera.

E così potrebbe prendere corpo uno scambio che veda Daniele Rugani fare il viaggio inverso e vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. Ma non solo. La Juventus sta valutando anche la fattibilità dell’ingaggio di Florenzi, che rientra nella capitale dopo il prestito al Valencia e non rientra nei progetti tecnici di Fonseca. A quel punto la Roma potrebbe chiedere Mattia Perin, con l’intendo di girarlo all’Atalanta per Gollini, che finirebbe in giallorosso. Insomma, una operazione davvero molto vasta che potrebbe rivoluzionare parzialmente le due squadre grazie ad uno scambio con più giocatori coinvolti. Resta per la Juventus la necessità di cedere Higuain: senza la partenza dell’argentino, la casella in rosa – sia numerica che d’ingaggio – resterebbe occupata. L’argentino vuole essere retribuito l’intero anno rimanente per rescindere, e non sembra avere moltissimo mercato in questo momento.