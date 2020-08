Calciomercato Lazio – Sfumato Silva, primi contatti con James Rodriguez. Ritorno di fiamma per un attaccante

La delusione dovuta al mancato arrivo di David Silva in biancoceleste ha prevedibilmente colpito i tifosi, dopo che il calciatore in uscita dal Manchester City ha deciso di approdare alla Real Sociedad, nonostante la lunga corte da parte della dirigenza biancoceleste che adesso ci riproverà con un altro colpo di livello.

James Rodriguez, più di una tentazione

Il nome decisamente suggestivo di James Rodriguez è infatti quello che più sta rimbalzando sui quotidiani e social sportivi in queste ultime ore, anche considerata la volontà sia da parte del colombiano che del Real Madrid di andare incontro ad una cessione, visto che Zidane non lo reputa titolare e il calciatore è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità dopo le ultime annate condizionate da infortuni.

James è stato molto vicino all’approdo in Italia la scorsa stagione, quando il Napoli, sotto pressione dell’allora allenatore Carlo Ancelotti ne ha fortemente caldeggiato l’acquisto che tuttavia non si è concretizzato: De Laurentiis ben conscio della fragilità fisica del numero 10 avrebbe detto di si solo ad un prestito senza obbligo di riscatto, condizione mai accettata dai madrileni, che stavolta hanno ancora più urgenza di cederlo visto il contratto in scadenza nel 2021: la Lazio ha allacciato i primi contatti con club e calciatore, ed è intenzionata ad offrire lo stesso stipendio inizialmente proposto a Silva (4 milioni annui), “spalmati” su 5 anni di contratto.

Si riapre una vecchia pista

Per quanto riguarda l’attacco sembra essere ritornato di moda il nome di Olivier Giroud che già è sembrato molto vicino alla maglia biancoceleste solo pochi mesi orsono, ed adesso il Chelsea è alle prese con un sovraffollamento in attacco, essendo arrivato Werner dal Lipsia oltre al già presente Abraham, e l’età non più verdissima del francese permettono dialoghi sulla valutazione del centravanti, che non supera gli 8 milioni ma che può essere ridotta con una contrattazione.