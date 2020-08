Calciomercato Torino – Giampaolo preoccupato dal mercato – Biglia darà a breve una risposta

Il calciomercato Torino è ancora troppo fermo per far felice il nuovo tecnico Giampaolo, il quale ha espresso tutte le sue preoccupazioni in un’intervista. Intanto Biglia affascinato dalla proposta granata darà a breve una risposta.

Le preoccupazioni e le aspettative di Giampaolo

Marco Giampaolo si è presentato questa mattina alla piazza granata e le sue parole sono state chiare per far capire cosa si aspetta dal mercato e quali sono le sue aspettative.

Queste le parole del tecnico: “Sono in una società storica come quella del Torino, ho subito respirato un’aria diversa appena ho messo piede qui.

So che c’è poco tempo per costruire la squadra, ma ho chiesto al presidente e al ds di cercare di assicurarmi almeno una rosa che posso permettermi di lavorare nel migliore dei modi.

Non conosco di persona i calciatori che sono già qui, dovrò capire quali possono essere funzionali al mio credo calcistico. Il mercato è duro e lo sappiamo, soprattutto dopo un’annata come quella appena chiusa. Dobbiamo lavorare tutti duramente per permettere al Torino di ritornare dove merita.

Quest’anno per forza di cose alcuni step noi allenatori dobbiamo saltarli, perchè non sarà una preparazione standard, ma spero di poter trasmettere nel minor tempo possibile le mie idee ai calciatori, sperando di avere a disposizione calciatori adattabili al mio gioco.

Cosa mi aspetto a breve dal mercato? Calciatori con cui ho già lavorato per portarmi avanti nel progetto. I dirigenti stanno lavorando duro per accontentarmi, se poi non sarà possibile acquistare alcuni calciatori da me segnalati non mi fascio la testa, lavoreremo ancora più duramente per bruciare le tappe.

Belotti? Non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore unico nel suo genere, sa fare gol come pochi, ma sa anche sacrificarsi per la squadra, anche se un’attaccante deve pensare a fare gol.

Non faccio nomi sui calciatori che vorrei, di questo ne ho parlato con il ds Vagnati e lui sa cosa fare”.

Biglia: a breve la risposta definitiva

Lucas Biglia è uno dei nomi maggiormente accostati al Torino in questo momento. L’argentino, il cui contratto con il Milan è appena scaduto, sarebbe la prima opzione del Toro per rinforzarsi in cabina di regia. L’argentino sta riflettendo sulla proposta arrivata dal Toro ed a breve dovrebbe comunicare la propria risposta.

Ufficiale Rodriguez

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Ivan Rodriguez Araya. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni”. Con questo comunicato di pochi minuti fa il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Rodriguez.