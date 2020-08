Calciomercato Verona – Alla ricerca del grande attaccante

By

In queste ultime ore gli sforzi dell’Hellas Verona si sono concentrati per trovare un centravanti da inserire nella rosa di mister Juric.

Nel mirino della società gialloblù è finito Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, di proprietà della Fiorentina.

Il Verona ha presentato un’offerta di prestito secco ai viola e sta aspettando la risposta da parte della società toscana che dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.

Vlahovic è un giocatore sul quale la Fiorentina conta molto per il futuro pertanto non vorrebbe cederlo a titolo definitivo quindi l’offerta del Verona potrebbe essere, per i viola, un buon compromesso.

Nelle ultime ore arrivano voci che anche il Milan sarebbe interessato al giovane attaccante.

La strada alternativa che l’Hellas Verona sta tenendo calda, in attesa della risposta, è quella che porta a Gianluca Lapadula.

Il Lecce, dopo la retrocessione, non ha esercitato il diritto di riscatto e Lapadula non è stato convocato per il ritiro.

Pertanto il giocatore dovrà rientrare a Genoa, al momento, prima di trovare una nuova sistemazione tra Cagliari, Verona e Benevento.