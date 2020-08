Come Sorelle, ultima puntata – Anticipazioni 26 agosto

Come Sorelle ritorna con la sua ultima puntata nella prima serata di Canale 5 del 26 agosto 2020. Siamo arrivati all’ultima battuta della fiction turca e finalmente verrà chiuso il cerchio attorno a Ipek e le altre protagoniste.

Che cosa succederà alle tre ragazze? Le abbiamo lasciate ancora sotto la minaccia del perfido zio, sempre più deciso a portare avanti il suo piano. Le anticipazioni di Come Sorelle ci svelano che dovranno vivere un nuovo inferno prima di poter vedere la luce.

Dove siamo rimasti

Nella settima puntata di Come Sorelle, Cahide decide di accettare la proposta di matrimonio di Cemal. La donna però ha un piano: sacrificherà se stessa pur impedire all’uomo di fare del male alle sue figlie. Nel frattempo, Ipek, Deren e Azra temono che Sinan possa dire tutto alla Polizia riguardo alla morte di Tekin. Non sanno che il problema maggiore è proprio Cemal, che continua a tenere in pugno Cahide e di conseguenza anche le loro vite.

Come Sorelle, ultima puntata – Anticipazioni e trama

Cemal (Emre Kinay) scopre che le nipoti erano al corrente del piano di Cahide (Ece Uslu) e che anche loro rientrano nel gioco. La donna intanto si è salvata, ma la sua vita è ancora in pericolo. Le tre figlie e la madre organizzano quindi un nuovo piano: fare in modo che Cemal non nutra alcun sospetto sulla loro volontà di lasciare il Paese. Avranno bisogno persino dell’aiuto di Sinan (Seçkin Özdemir) per riuscire a centrare l’obiettivo.

Cemal tuttavia decide di trasferirsi alla tenuta anche per rendere la vita delle donne un vero inferno. Le anticipazioni di Come Sorelle ci rivelano che l’uomo riuscirà a scoprire il piano di fuga delle protagoniste proprio mentre queste ultime stanno per salire a bordo di una barca. Il ruolo chiave sarà alla fine quello di Kenan (Burak Yamantürk): una volta ottenute tutte le informazioni su Cemal, sarà lui a guidare la Polizia verso il suo arresto.