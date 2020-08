Cosa succede a chi mette la rosa nella patata? Ecco la verità

Se si vuole decorare il giardino con dei bellissimi cespugli di rose, ma non volete spendere un sacco di soldi per comprare tutte le piantine necessarie, potete mettere in pratica questo semplice ed economico trucco, allo stesso tempo questo garantirà un risultato finale al di sopra delle migliori aspettative. Basta seguire passo per passo le istruzioni qui riportate.

Se i vostri amici o il vostro vicino hanno una o più specie particolari di belle rose, basterà chiedere gentilmente alcuni rami di queste piante.

La moltiplicazione delle piante di rose dai tagli richiede un po’ di più di attenzione. Basta prendere una patata per aumentare le vostre probabilità di ottenere un bel cespuglio di rose lasciando un unico ramo.

Prima di tutto, prendete uno o più vasi preferendo quelle di ceramica e riempitelo con del terreno ricco di sostanze nutritive mescolato con poca sabbia di fiume per aumentare il drenaggio. Scegli una pianta di rosa che ami particolarmente e prendete un ramo facendo un taglio diagonale. Rimuovete delicatamente le foglie, le spine e tutti i rami collegati al principale.

Prendete un chiodo pulito o un oggetto appuntito, per realizzare un foro al centro della patate. Posizionate all’interno della cavità il ramo, ricordando di inserire un solo ramo per ogni tubero.

Mettete le patate a terra e coprite completamente con il terreno. Innaffiate bene e ricordatevi di mantenere sempre il terreno umido, ma senza esagerare o comunque senza correre il rischio di creare un terreno fradicio.

Posizionate i vasi in uno spazio lontano dal vento e lontano dalla luce diretta del sole che potrebbe inibire la radicazione delle talee.

Dopo di che, dovrete solo attendere che i rami attecchiscono e cominciano a germinare lentamente. Per vedere i risultati è necessario attendere una ventina di giorni. Le nuove piantine possono essere trapiantate in un altro luogo, a seconda delle esigenze, ma solo quando si saranno formate le radici e sono abbastanza forti per sopravvivere e reagire in modo ottimale per un cambiamento.

Se si desidera proteggere le piantine da fluttuazioni meteorologiche estreme o altre avversità, si può mettere attorno ad ogni taglio una bottiglia orizzontalmente, creando così una sorta di mini-serra.

Con questo metodo estremamente semplice ed efficace è possibile ottenere tutte le rose che si desidera. Basta tagliare alcuni rami delle varietà che preferisci e procedere come indicato. Anche i campioni che sono più difficili da trovare o coltivare possono essere riprodotti con questo semplice sistema a casa.