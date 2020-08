Film Stasera in Tv – Sesso, bugie e videotape – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Sesso, bugie e videotape. Produzione statunitense del 1989 per la regia di Steven Soderbergh con James Spader, Andie MacDowell, Laura San Giacomo, Peter Gallagher nei ruoli principali. Un film interessante per l’analisi di un fenomeno attuale: la sostituzione della realtà con la sua rappresentazione, cioè la superiorità dei mass-media sull’esistenza quotidiana. Soderbergh, al suo esordio registico, ottenne critiche favorevoli e vinse la Palma d’Oro a Cannes nel 1989. Nel 2006 il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti[

Nella Lousiana, John, avvocato di una certa notorietà, è il marito di Ann, una casalinga che ha una notevole fissazione per l’ordine e le pulizie e che, poiché è poco incline a prestarsi al desiderio sessuale del marito, ritiene di dover ricorrere alle cure di un logoterapista. Dal canto suo John supplisce all’indisponibilità della moglie, prendendosi come amante la sorella di lei, Cynthia, di temperamento opposto a quello della gelida Ann con cui non è in buoni rapporti. Imbattutosi in Graham, un vecchio compagno di scuola che da nove anni è afflitto da problemi sessuali, conseguenza, pare, di un infelice amore giovanile, lo invita a stabilirsi a casa sua. Ann è dapprima contrariata dall’iniziativa del marito, ma, in seguito, scoperta l’infedeltà di John, avverte un certo interesse per l’ospite, e finisce con il dire più cose a Graham sulla propria vita privata di quanto non riesca a dire al suo freddo e professionale logoterapista.

Titolo Originale: Sex, Lies, and Videotape

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 1989

Paese: USA

Regia: Steven Soderbergh

Cast: James Spader, Andie MacDowell, Laura San Giacomo, Peter Gallagher

