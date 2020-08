By

Frasi giornata mondiale della Fotografia. Si celebra la giornata mondiale della fotografia per ricordare l’importanza di questa forma d’arte. Oggi, grazie alla possibilità di realizzare foto anche attraverso lo smartphone, si è un po’ persa l’abitudine di valorizzare la foto d’autore. In ogni immagine, in ogni scatto, viene immortalato un determinato momento che esprime un’emozione.

Dunque, diventa fondamentale conferire il giusto valore alla foto stessa. Attraverso i programmi che oggi consentono di modificare le fotografie, è possibile creare effetti particolari che possono far esprimere al meglio il concetto di arte. Il fotografo nasce come colui con la passione di fermare in uno scatto quel determinato momento.

Nonostante tutto oggi continuiamo a rimanere molto affezionati alla fotografia, esporle in casa ci permette di avere un racconto di chi siamo alle persone che visitano la nostra dimora. Ecco allora che va celebrata questa giornata così particolare con la raccolta di una serie di frasi. Potrai condividere con i tuoi amici ed inviare a chi magari ha la passione per la fotografia.

Giornata mondiale della fotografia – mercoledì – 19 agosto