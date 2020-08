Ida Platano fiera di sé stessa | Ex di Uomini e Donne asfalta il web | Video

Ida Platano si mostra fiera di sé stessa ma soprattutto di come in questi anni ha cresciuto da sola suo figlio Samuel. La ex dama di Uomini e Donne infatti, nelle ultime settimane ha subito tantissimi commenti negativi ma soprattutto offese che, la definiscono “ignorante” e “stupida”. La sua replica però, mette a tacere le continue critiche e lascia un forte segno su Instagram, principalmente nei confronti di tutte le mamme che, hanno dovuto crescere il proprio figlio da sole.

Le tante critiche hanno scaturito nella mente della ex dama la voglia di mostrare una volta per tutte il suo grandissimo carattere, nascosto molto spesso dalle tantissime delusioni ricevute nella vita. Ida Platano è così fiera di sé stessa e risponde per le rime a tutti i suoi haters, quali sono state le sue parole?

Ida Platano fiera di sé stessa

La ex corteggiatrice del parterre femminile di Uomini e Donne non si arrende e dopo la grandissima delusione ricevuta all’interno della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, decide di voltare pagina soprattutto per il bene di suo figlio Samuel. Durante una vecchia puntata del talk show infatti, Ida aveva spiegato quanto avesse sofferto per i tantissimi tira e molla tanto da ricorrere a delle sedute con uno psicologo.

Ora che la sua relazione è nuovamente finita, Ida sembra aver trovato la voglia di rialzarsi e di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, scegliendo di reagire nel modo più giusto possibile. La ex dama infatti, durante la giornata di ieri, ha deciso di rispondere per le rime a tutti gli utenti che, ormai da diversi mesi la riempiono di insulti definendola “ignorante e poco intelligente”. Quali sono state le sue affermazioni?

Ex dama di Uomini e Donne risponde alle offese

La scelta di Ida Platano di rispondere alle tantissime offese è arrivata dopo lunghi mesi di continue critiche per quanto riguarda la sua sfera personale e caratteriale. La ex dama infatti, nelle sue storie Instagram ha spiegato di poter anche peccare di intelligenza ma di essere molto fiera della persona che è soprattutto come mamma.

Non è stato infatti facile crescere suo figlio da mamma single e facendo così anche da papà senza fargli mancare mai nulla. Una scelta che al giorno d’oggi la rende orgogliosa ma soprattutto molto felice delle tantissime scelte prese, asfaltando così i tantissimi commenti negativi. Ida Platano si mostra nuovamente superiore ai tanti utenti che, sembrano ancora non averla capita del tutto.