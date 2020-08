Maria De Filippi nuovo programma | Al suo fianco Sabrina Ferilli

Tutti impazziscono per il duo Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che riesce sempre a divertire il pubblico con la loro pazzia e la voglia di scherzare. Le due sono in completa sintonia e i loro sketch si sposano alla perfezione con il loro carattere. Si punzecchiano e si prendono in giro, ma alla base c’è una solita amicizia.

Dalle novità che sono arrivate, Maria De Filippi sarà presente in una serata speciale sulla Rai. Tratterà la violenza di genere e forse la vedremo in un nuovo programma targato Mediaset, affiancata dalla sua amica che sembra studiare nei minimi dettagli questo nuovo progetto.

Maria De Filippi nuovo programma

È confermato lo speciale sulla lotta contro la violenza sulle donne che andrà in onda su Rai 1 condotto dalla stessa Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Un importante serata dove le tre donne parleranno cercando di sensibilizzare e spiegare uno dei temi che rimane, purtroppo, sempre attuale.

La Ferilli si è sempre resa disponibile ad ogni chiamata nei programmi da parte della moglie di Costanzo, grazie anche alla stima che vi è da entrambi le donne. Ultimamente Sabrina sembra star lavorando su un nuovo programma che dovrebbe trattare le carriere delle varie conduttrici, e sembra impossibile non pensare ad una collaborazione tra le due. Lo stesso settimanale Vero ha confermato la possibilità di questo inedito format, cosa ci dobbiamo aspettare dal duo?

Sabrina Ferilli e il programma con Maria

Dalle ultimissime voci la Ferilli sembra essersi davvero convinta di voler creare un nuovo programma. Chi meglio di Maria De Filippi può condurlo insieme a lei? Se davvero la trasmissione verrà organizzata la vedremo nei palinsesti di canale 5 nel 2021 e sicuramente non mancheranno gli sketch che, da anni fanno divertire il pubblico proprio come quelli presentati ad Amici e a Tu si que vales.

Dai rumors il tempo impiegato per realizzarlo sembrerebbe essere tanto a causa della minuziosa cura dei dettagli. Nella ricerca di trasmettere qualcosa di vero e allo stesso momento divertente a chi non vede l’ora di vedere il duo di nuovo insieme in TV. Insomma, riusciremo a rivederle in un nuovo format completamente condotto da loro nella semplice ed unica ironia delle due conduttrici?