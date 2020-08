Milan News – Calciomercato: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan può arrivare prima del raduno di lunedì. La notizia, che ha iniziato a diffondersi stamattina, confermerebbe quanto emerso nelle scorse ore. E cioè che, anche se con una certa distanza tra domanda e offerta, la firma dello svedese sul suo nuovo contratto con il club rossonero non è in dubbio.

Milan News – Calciomercato: rinnovo Ibrahimovic, può arrivare prima del raduno

Una svolta verso l’ottimismo nella trattativa che porterà Zlatan Ibrahimovic alla firma del suo nuovo contratto con il Milan. Se fino a ieri la distanza sembrava significativa, nelle scorse ore sono emersi segnali incoraggianti. Le parti hanno continuato a trattare senza soluzione di continuità, e probabilmente nei bonus si sta trovando la formula giusta per portare l’offerta di 5 milioni di Euro più vicina alla richiesta del giocatore di 7 milioni di Euro. Come già raccontato ieri, poi, la presenza del calciatore nei video di marketing societario strappa un sorriso anche al tifoso più pessimista. Difficile vedere Zlatan con la nuova maglia in uno spot e poi non indossarla in campo.

E se Ibrahimovic sarà al raduno lunedì prossimo sarà anche un segnale importante per tutti i suoi compagni di squadra. Dovrebbe partecipare al giro di tamponi e iniziare la stagione in gruppo. Un altro segnale è che il Milan ha smesso di cercare altri centravanti da aggiungere in rosa o che possano sostituire lo svedese. Interrotti i contatti sia per Milik che per Jovic, e quindi la sensazione è che Ibra sarà in rosa nella prossima stagione. Serve un po’ di pazienza, il tempo di definire come poter far arrivare il suo stipendio ad una cifra che metta d’accordo tutti.